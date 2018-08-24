В Ида-Вирумаа ищут 46-летнего Бруно, который пропал неделю назад

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 46-летнего Бруно, который 18 августа ушел из дома призрения АА и до сих пор не вернулся.
Бруно уехал из дома призрения на зеленом велосипеде 18 августа после полудня. До этого он не рассказывал никому о своих планах, также сотрудники дома призрения не смогли сказать, куда мужчина мог направиться. Мобильный телефон Бруно отключен со дня исчезновения, из-за чего с ним невозможно связаться.
Полиция побеседовала с больными и прочесала окрестности дома призрения, но, к сожалению, безрезультатно.
Приметы пропавшего: рост около 175 см, худощавое телосложение, с усами и короткими волосами. Он был одет в белую футболку и синие джинсы.
Полиция просит всех, кто видел Бруно после 18 августа, позвонить по телефонам 112, 337 2384 или написать на адрес электронной почты taavi.unuks@politsei.ee.