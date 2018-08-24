Windows 95 превратили в обычное приложение

Разработчик корпоративного мессенджера Slack Феликс Ризерберг превратил старую операционную систему в обычное приложение весом всего 129 МБ, пишет 4pda.ru.

При запуске программы открывается окно с интерфейсом Windows 95 и полностью рабочим набором приложений Microsoft, включая Paint, Wordpad, «Блокнот» и «Калькулятор», а также знаменитых игр, таких как «Сапер» и «Косынка». Чем не получится воспользоваться, так это Internet Explorer — браузер не подключается к сети.

Приложение работает стабильно и без каких-либо подтормаживаний. При запуске оно занимает порядка 200 МБ оперативной памяти, так что особой нагрузки на систему не возникает. Кроме того, программа кроссплатформенная и работает на компьютерах с Windows, macOS и Linux.