Windows 95 превратили в обычное приложение

С момента выхода Windows 95 прошла почти четверть столетия, и за это время ОС запускали на смартфонах, смарт-часах, консолях и других гаджетах. Теперь же творение компании Microsoft стало еще ближе к народу — и в совершенно новом виде.
Разработчик корпоративного мессенджера Slack Феликс Ризерберг превратил старую операционную систему в обычное приложение весом всего 129 МБ, пишет 4pda.ru.
При запуске программы открывается окно с интерфейсом Windows 95 и полностью рабочим набором приложений Microsoft, включая Paint, Wordpad, «Блокнот» и «Калькулятор», а также знаменитых игр, таких как «Сапер» и «Косынка». Чем не получится воспользоваться, так это Internet Explorer — браузер не подключается к сети.
Приложение работает стабильно и без каких-либо подтормаживаний. При запуске оно занимает порядка 200 МБ оперативной памяти, так что особой нагрузки на систему не возникает. Кроме того, программа кроссплатформенная и работает на компьютерах с Windows, macOS и Linux.
Скачать установочный файл приложения Windows 95 и исходный код проекта можно на GitHub.