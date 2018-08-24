Предприниматели: туристическая пошлина стала бы ударом по конкурентоспособности Таллинна

«В случае туристической пошлины нужно подумать о том, как она скажется на нашей конкурентоспособности, поскольку любой дополнительный налог обязательно повлияет не лучшим образом. Особенно в ситуации, где, например, число финских туристов сейчас снижается, сообщение, что Таллинн вводит дополнительную пошлину, не станет, на мой взгляд, хорошей новостью, с помощью которой можно будет привлечь сюда гораздо больше финских туристов», - сказал BNS Лоодмаа.

Кроме того, по словам Лоодмаа, неясно, каких затрат потребует сбор пошлины, поскольку очевидно, что она потребует дополнительных административных затрат от предпринимателей и города.

«Если сейчас у нас действует всесильная экономика совместного потребления, нужно подумать и том, как получить эти средства с аренды квартир. Например, государство отказалось от идеи туристической пошлины по той причине, что ее сбор стал бы слишком затратным», - отметил Лоодмаа.

«Если собирать эти деньги, они должны будут обязательно идти на туристические инфраструктуру или маркетинг, главное, чтобы выиграл туристический бизнес в целом. Моя позиция крайне ясна — мы не исключаем подобную пошлину, но нужно предварительно крайне тщательно взвесить все детали», - сказал Лоодмаа.

По его словам, в этом вопросе нельзя допускать ни малейшего пренебрежения. «Нет причин думать, что туристы не считают деньги — турист точно такой же человек, как и гражданин Эстонии, следящий за своим кошельком. Еще раз: нужно тщательно продумать месидж о том, что Таллинн вводит дополнительную пошлину, - сказал Лоодмаа, по словам которого нельзя забывать о конкуренции со столицами ближайших стран. - Ни в Риге, ни в Хельсинки подобные пошлины не вводили, правда, Вильнюс недавно так и сделал, как и Каунас».

Председатель Таллиннского горсобрания центрист Михаил Кылварт считает, что городу следует подумать о введении налога для туристов — например, на тех, кто ночует в Таллинне — по его словам, даже совсем крошечный сбор обернулся бы для городской кассы дополнительными миллионами евро.

«Для того, чтобы Таллинн был международно признанным и привлекательным пунктом назначения для отдыха и проведения конференций, город постоянно вносит инвестиции как в городскую среду, так и в устойчивое развития туристической сферы, а также широко поддерживает различные международные культурные и спортивные мероприятия, которые привлекают в Эстонию многочисленных зарубежных гостей», - процитировала пресс-служба горсобрания выступление Кылварта на открытии осенней сессии городского собрания.