В египетском отеле умерли два туриста. Всех постояльцев эвакуируют

Туроператор Thomas Cook, продавший туристам номера в отеле Steigenberger Aqua Magic, решил из соображений безопасности эвакуировать из отеля 301 постояльца, пишет Postimees со ссылкой на Independent.

Эвакуация началась сегодня утром, сам туроператор называет это мерами предосторожности.

"Мы понимаем, что это раздражает людей, находящихся в отпуске, однако, уверены, что это именно то, что сейчас нужно сделать", - говорится в сообщении Thomas Cook.

Во вторник в одном из номеров отеля были найдены мертвыми 64-летняя Сьюзен Купер и ее 69-летний супруг Джон Купер. Они были на отдыхе вместе со своей дочерью и внуками. По имеющимся данным, первым умер Джон, а спустя несколько часов скончалась и Сьюзен.

Как сообщает туроператор, причина смерти пары до сих пор не выяснена. "Мы также получили от постояльцев несколько жалоб на заболевания", - говорится в сообщении.

На данный момент предполагается, что пара заразилась вирусным заболеванием.

По словам представителя Thomas Cook, они расследуют произошедшее в тесном сотрудничестве с отелем и властями.

В последний раз отель Steigenberger Aqua Magic проходил проверку в июле 2018 года, отель оценили на 96 процентов из ста.