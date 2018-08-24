Кая Каллас опровергает утверждения евроскептика-однопартийца Грязина

Отправляющийся в Европарламент Грязин сказал Postimees, что Кая Каллас назвала руководство Союза демократов и либералов Европы, или ALDE «кулуарными лидерами, у которых нет идеалов». Кая Каллас назвала это утверждение ложью.

Каллас не разделяет и высказывание Грязина, согласно которому как минимум половина членов Партии реформ являются евроскептиками: «Это оценка Грязина, которую я не разделяю. Партия реформ всегда была проевропейской».

В интервью Грязина были и другие противоречия. Политик заверил, что является убежденным сторонником свободной экономики и противником любых рыночных ограничений и протекционизма. В то же время, он сказал, что действующее в Европейском союзе свободное движение капитала – это ошибка, и движение капитала нужно направить туда, где ситуация хуже. Грязин утверждает, что Европейский союз должен был бы также централизовать энергетику, чтобы интенсивнее вести в этой области переговоры с Россией и США.

Европейский союз объяснял политику свободного движения капитала тем, что работа на одном рынке из-за цикличности развития экономики может быть рискованной, и безопаснее инвестировать в несколько рынков.

Грязин назвал Европейский Центробанк «шуткой», и привел в пример Федеральный резерв США, то есть тамошний центробанк. «Теперь представьте себе, что мы живем в стране, где есть стабильная европейская валюта и стабильная европейская энергетика, а все остальное абсолютно свободно. Это было бы мое идеальное общество», - сказал Грязин.

Функцией Федерального резерва США, в числе прочего, является обеспечение стабильности финансовой системы, стабильных цен, умеренных ставок процентов и максимальной трудозанятости через формирование государственной денежной политики. Отвечающий за финансовую политику Европейского союза Европейский Центробанк должен обеспечивать стабильность цен в еврозоне, удерживать стабильную инфляцию и назначать базовые проценты.