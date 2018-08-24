Картина дня: перевозка самого длинного груза, мечты Грязина и причина пожара в ТЦ «Вишня»

Ночью по дорогам перевозили один из самых длинных грузов за всю историю Эстонии

В четверг вечером в порт Палдиски был доставлен один из самых длинных грузов в истории Эстонии. Колонна, перевозившая лопасти для ветрогенераторов, состояла из трех длинных спецтрейлеров и четырех сопровождающих машин. Ночью лопасти транспортировали в Ида-Вирумаа на территорию ветропарка Айду, где их выгрузили на специально подготовленную для этого площадку. Галерею смотрите здесь.

В центре Москвы обстреляли полицейских

Неизвестный открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве, был ранен ответным огнем полиции и от полученных ранений скончался. Читать далее...

Причина пожара в торговом центре «Зимняя вишня»

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным. Читать далее...

Вымогатели отвезли жертву в лес и показали ей её могилу

Севший в сентябре прошлого года возле дома в машину знакомых житель Пярну даже не мог себе представить, что в буквальном смысле окажется на краю собственной могилы. Читать далее...

Украинцы оскорбили эстонских чиновников

Украинские легионеры "Левадии" и "Калью", Юрий Ткачук и Андрий Маркович, за неподобающее поведение во время прохождения допинг-контроля получили от Эстонского футбольного союза денежные штрафы. Маркович наказан на 290 евро, Ткачук на 190. Читать далее...

Спальный район взвыл: из-за алкоголиков дети боятся выйти на игровую площадку

В тартуском спальном районе Аннелинн построили пешеходную и велосипедную дорожки: по соседству город устроил игровые площадки, скамейки и павильоны, а теплое лето вполне устроило алкоголиков и нерегулярно выпивающих. Их-то и оказалось так много, что народ в Аннелинне волком воет и зовет на помощь. Читать далее...

«Калашников» представил будущего конкурента Tesla

Концерн «Калашников» представил концептуальный электрокар под названием CV-1, который построен на базе ретрокузова автомобиля ИЖ-21252 «Комби». Премьера прототипа состоялась на выставке «Армия-2018». Видео смотрите здесь.

Торговцы жалуются на уменьшение числа посетителей торговых центров

По словам руководителя отдела коммерческой недвижимости фирмы 1Partner Kирилла Вигула, арендаторы площадей в торговых центрах жалуются на уменьшение в последнее время числа посетителей. Читать далее...

Автомобили Google Street View снова колесят по Эстонии

Сегодня до полудня неподалеку от Паламузе был замечен один из автомобилей Google Street View. Эти машины колесят по всему миру и фотографируют улицы, трехмерное изображение которых затем можно увидеть в интернете, используя сервис Google Maps. Читать далее...

Денис Бородич: я получаю нормальную рыночную зарплату

В прямом эфире Rus.Postimees Денис Бородич заявил, что не разочарован в реформистах, но больше не хочет оставаться в заложниках ни у одной из партий. Он также подчеркнул, что никаких политических соглашений с центристами не заключал и обратно в Центристскую партию не собирается: «Вопрос моего участия в политике больше не актуален, но я не могу предвидеть, что будет через 10-20 лет». Прямую студию Postimees смотрите здесь.

Для эстонского транзита забрезжил свет в Китае

Две логистические фирмы вдохнут в эстонский транзитный бизнес новую жизнь. Из Китая в порт Мууга планируется столь плотное движение поездов, что объем контейнерных перевозок вырастет почти на 60%. Читать далее...

Игорь Грязин уезжает на полгода в учебно-ознакомительную поездку

В начале сентября реформист Игорь Грязин (66) исполнит свою давнюю мечту и отправится в Европейский парламент. С похороненных в огромной печали из-за однопартийца Урмаса Паэта надежд стало возможно стряхнуть пыль, поскольку освободившееся после Каи Каллас место нужно было кому-то занять. Читать далее...

В Эстонию из Германии вернулась семья принятых по квоте беженцев

На этой неделе в Эстонию из Германии вернулась семья принятых по квоте беженцев. Речь идет о семье, за жизнью которой в Европе наблюдает журнал Time. Читать далее...

По шоссе Таллинн-Тарту ехал автомобиль с горящим домом на колесах