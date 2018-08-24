Что это было? В Мяннику автомобиль совершил на дороге безумный маневр
24 августа 2018, 15:12
Видеорегистратор, установленный в автомобиле одного из жителей Эстонии, запечатлел необычный маневр другого участника движения.
В Мяннику ехавший по шоссе внедорожник с прицепом в какой-то момент начал вилять, в результате чего его вынесло на полосу встречного движения, а потом он каким-то чудом «припарковался» на обочине, пишет Geenius.
Сложно предположить, что послужило причиной подобного маневра, но во избежание серьезного ДТП следовать примеру главного героя видео точно не стоит.