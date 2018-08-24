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  • В Ласнамяэ на автобусной остановке молодого человека ударили ножом

В Ласнамяэ на автобусной остановке молодого человека ударили ножом Полиция просит помощи очевидцев!

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Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Поздним вечером 19 августа, в 23.30 в Таллинне полиция получила вызов на улицу Паазику, где, по предварительным данным, молодого человека ударили ножом.

По прибытии патруля медики оказывали помощь 19-летнему молодому человеку, на которого было совершено нападение с ножом на автобусной остановке "Катлери" на Нарвском шоссе. Пострадавший был доставлен в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно.

Для выяснения обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело на основании статьи о причинении тяжкого вреда здоровью. К настоящему моменту полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и пообщались со свидетелями.

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, собранные данные указывают на то, что между двумя незнакомыми молодыми людьми завязалась словесная перепалка.

"Недоразумение быстро переросло в физический конфликт, одна из сторон применила нож. На данный момент известно, что напавший молодой мужчина говорил по-русски и на нем была одежда темной расцветки", – сказал Кумм.

Полиция просит всех, кто был свидетелем этого инцидента или имеет информацию, которая может помочь следствию, позвонить в криминальное бюро Пыхьяской префектуры по номеру 5883 6465 или отправить письмо по адресу pohja.isikuvihje@politsei.ee.

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