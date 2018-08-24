Российская таможня уничтожит 20 тонн эстонской кильки, конфискованной у белорусской фирмы

Грузовик белорусского предприятия «Mera Gold» направлялся в Москву, куда должен был доставить 19,9 тонны замороженной кильки для фирмы «Imperial». На белорусско-российской границе при проверке документов выяснилось, что белорусское предприятие купило кильку в Эстонии, сообщил Interfax.

Таможенная служба Брянской и Смоленской областей отметила, что Россия ввела эмбарго на эстонские продукты питания. Россия ввела запрет на ввоз продуктов питания из Европейского союза и Эстонии в том числе, и такой товар нельзя ввозить в Россию даже в том случае, если он был приобретен белорусским предприятием.