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  • Российская таможня уничтожит 20 тонн эстонской кильки, конфискованной у белорусской фирмы

Российская таможня уничтожит 20 тонн эстонской кильки, конфискованной у белорусской фирмы

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Килька.

ФОТО: Henn Soodla / Pärnu Postimees

Российские таможенники конфисковали у белорусского предприятия 20 тонн кильки, поскольку выяснилось, что рыба привезена из Эстонии, пишет Postimees.

Грузовик белорусского предприятия «Mera Gold» направлялся в Москву, куда должен был доставить 19,9 тонны замороженной кильки для фирмы «Imperial». На белорусско-российской границе при проверке документов выяснилось, что белорусское предприятие купило кильку в Эстонии, сообщил Interfax.

Таможенная служба Брянской и Смоленской областей отметила, что Россия ввела эмбарго на эстонские продукты питания. Россия ввела запрет на ввоз продуктов питания из Европейского союза и Эстонии в том числе, и такой товар нельзя ввозить в Россию даже в том случае, если он был приобретен белорусским предприятием.

Таможня начала подготовку к уничтожению конфискованной кильки.

В 2014 году из-за аннексии Крыма Евросоюз ввел санкции против России. В качестве ответного шага Россия ввела запрет на ввоз продуктов питания, произведенных в Европейском союзе.

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