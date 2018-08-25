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Фото: ухоженная и милая квартира в Пярну ждет нового хозяина

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ФОТО: City24

По мнению портала Kodustill, с которым трудно не согласиться, эта квартира в центре летней столицы чрезвычайно мила. 

В этой квартире с удачной планировкой есть все, необходимое для жизни. Многое из мебели и техники входит в цену и останется новым хозяевам, что поможет им  в радостных хлопотах, связанных с переездом. 

ФОТО: City24

В со вкусом обставленном жилище новым владельцам не придется оплачивать бьющие по карману коммунальные платежи: летом они составляют всего 30 евро, а в холодные зимние месяцы - в пределах 60-ти. 

ФОТО: City24

Подробности о симпатичной квартире находятся ЗДЕСЬ.

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