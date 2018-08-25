Фото: ухоженная и милая квартира в Пярну ждет нового хозяина
25 августа 2018, 10:27
По мнению портала Kodustill, с которым трудно не согласиться, эта квартира в центре летней столицы чрезвычайно мила.
В этой квартире с удачной планировкой есть все, необходимое для жизни. Многое из мебели и техники входит в цену и останется новым хозяевам, что поможет им в радостных хлопотах, связанных с переездом.
В со вкусом обставленном жилище новым владельцам не придется оплачивать бьющие по карману коммунальные платежи: летом они составляют всего 30 евро, а в холодные зимние месяцы - в пределах 60-ти.
Подробности о симпатичной квартире находятся ЗДЕСЬ.