Сорвалась крупнейшая сделка в мире футбола

Кузен владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура, Халид бин Султан, сделал предложение о приобретении «Ливерпуля» за рекордные 2 миллиарда фунтов, сообщает championat.com.
Тем не менее, в мерсисайдском клубе заявили, что предложения о продаже не рассматриваются, переговоры на эту тему ни с одной из сторон не велись.
Владельцы «Ливерпуля» готовы рассмотреть только привлечение миноритарного инвестора в рамках партнерской сделки.
Компания Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», приобрела клуб в 2010 году за 300 миллионов фунтов.
Халид бин Султан — не самый богатый человек в стране, но всё равно считается одним из самых успешных предпринимателей Персидского залива. Шейх является членом семьи, которая правит Абу-Даби.
Прими это предложение нынешние владельцы клуба компания FSG, покупка стала бы крупнейшей в истории футбола. При этом «Ливерпуль» не оценивается как самый дорогой клуб мира. Стоимость «Ман Юнайтед», например, эксперты оценивают в более 3 млрд фунтов.