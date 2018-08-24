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Сорвалась крупнейшая сделка в мире футбола

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(180726) -- EAST RUTHERFORD, July 26, 2018 (Xinhua) -- Liverpool's Sadio Mane (C) celebrates his goal with teammates during the International Champions Cup match between Manchester City and Liverpool FC at MetLife Stadium in East Rutherford of New Jersey, the United States, July 25, 2018. (Xinhua/Wang Ying) - -//CHINENOUVELLE_XxjpbeE007031_20180726_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1807261101

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Кузен владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура, Халид бин Султан, сделал предложение о приобретении «Ливерпуля» за рекордные 2 миллиарда фунтов, сообщает championat.com.

Тем не менее, в мерсисайдском клубе заявили, что предложения о продаже не рассматриваются, переговоры на эту тему ни с одной из сторон не велись.

Владельцы «Ливерпуля» готовы рассмотреть только привлечение миноритарного инвестора в рамках партнерской сделки.

Компания Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», приобрела клуб в 2010 году за 300 миллионов фунтов.

Халид бин Султан — не самый богатый человек в стране, но всё равно считается одним из самых успешных предпринимателей Персидского залива. Шейх является членом семьи, которая правит Абу-Даби.

Прими это предложение нынешние владельцы клуба компания FSG, покупка стала бы крупнейшей в истории футбола. При этом «Ливерпуль» не оценивается как самый дорогой клуб мира. Стоимость «Ман Юнайтед», например, эксперты оценивают в более 3 млрд фунтов.

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