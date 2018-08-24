Сорвалась крупнейшая сделка в мире футбола

Тем не менее, в мерсисайдском клубе заявили, что предложения о продаже не рассматриваются, переговоры на эту тему ни с одной из сторон не велись.

Владельцы «Ливерпуля» готовы рассмотреть только привлечение миноритарного инвестора в рамках партнерской сделки.

Компания Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», приобрела клуб в 2010 году за 300 миллионов фунтов.

Халид бин Султан — не самый богатый человек в стране, но всё равно считается одним из самых успешных предпринимателей Персидского залива. Шейх является членом семьи, которая правит Абу-Даби.