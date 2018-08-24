Отец, гнавший по шоссе со скоростью 160 км/ч: я вез ребенка на тренировку
24 августа 2018, 15:48
Пярнуские патрульные полицейские на прошлой неделе остановили на шоссе Пярну – Лихула автомобиль, который мчался со скоростью 160 км/ч.
За рулем автомобиля находился отец семейства, с которым ехали жена и трое маленьких детей. Мужчина пояснил спешку тем, что ребенок опаздывал на тренировку.
Разрешенная скорость на этом участке составляет 90 км/ч. В отношении нарушителя было начато дело о проступке.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры напомнил, что стоит выезжать заранее, чтобы вовремя добраться туда, куда нужно.
Сегодня в Пярнумаа измеряют скорость на шоссе Ристи – Виртсу – Куйвасту.