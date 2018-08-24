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  • Отец, гнавший по шоссе со скоростью 160 км/ч: я вез ребенка на тренировку

Отец, гнавший по шоссе со скоростью 160 км/ч: я вез ребенка на тренировку

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Kihutav auto. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Liis Treimann

Пярнуские патрульные полицейские на прошлой неделе остановили на шоссе Пярну – Лихула автомобиль, который мчался со скоростью 160 км/ч.

За рулем автомобиля находился отец семейства, с которым ехали жена и трое маленьких детей. Мужчина пояснил спешку тем, что ребенок опаздывал на тренировку.

Разрешенная скорость на этом участке составляет 90 км/ч. В отношении нарушителя было начато дело о проступке.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры напомнил, что стоит выезжать заранее, чтобы вовремя добраться туда, куда нужно.

Сегодня в Пярнумаа измеряют скорость на шоссе Ристи – Виртсу – Куйвасту.

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