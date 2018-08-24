Заключенные Таллиннской тюрьмы воротят нос от горячей еды

Начиная с воскресенья часть заключенных Таллиннской тюрьмы выразила протест против тюремных служащих и отказалась от горячей пищи.
По словам пресс-секретаря тюрем Леаники Либеон, это не совсем классическая голодовка, поскольку заключенные отказались лишь от горячей еды, предлагаемой в тюрьме, но не отказались от продуктов из магазина, пишет Postimees.
Количество протестующих менялось на протяжении нескольких дней, но всего к этому заявлению присоединилось около 50 заключенных.
«Есть те, кто отказывается от приема пищи, но едят продукты из тюремного магазина, есть и те, кто отказывается лишь от некоторых приемов пищи», - уточнила Либеон.
По словам пресс-секретаря, причина протеста заключается в том, что заключенным не нравится подавальщик, поэтому они и не берут его еду.