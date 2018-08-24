Заключенные Таллиннской тюрьмы воротят нос от горячей еды

По словам пресс-секретаря тюрем Леаники Либеон, это не совсем классическая голодовка, поскольку заключенные отказались лишь от горячей еды, предлагаемой в тюрьме, но не отказались от продуктов из магазина, пишет Postimees.

Количество протестующих менялось на протяжении нескольких дней, но всего к этому заявлению присоединилось около 50 заключенных.

«Есть те, кто отказывается от приема пищи, но едят продукты из тюремного магазина, есть и те, кто отказывается лишь от некоторых приемов пищи», - уточнила Либеон.