Пока Медведев пропадал без вести, ФБК выложил о нем новое расследование

"Мы стали проверять закупки для Нацгвардии, это всегда интересная тема. И увидели, что продовольствие теперь закупается без торгов, у единственного поставщика", - рассказал "Дождю" предысторию расследования юрист ФБК Александр Головач.

В документах госзакупки обнаружилось распоряжение правительства РФ от 2 декабря 2017 года за подписью Медведева, назначающее единственным поставщиком ООО "Мясокомбинат "Дружба народов". При этом на сайте правительства распоряжение опубликовано не было - как выяснилось, из-за пометки "для служебного пользования".

До распоряжения Медведева продукты для Росгвардии закупались у разных поставщиков в зависимости от региона. Сравнив закупочные цены на ряд одинаковых продуктов до директивы правительства и после, ФБК выяснил, что они выросли в два-три раза, а качество продуктов ухудшилось.

Так, капуста для бойцов Росгвардии теперь закупается по 46 рублей 78 копеек за кг вместо прошлогодних 14, 98 рубля. Лук подорожал с 16 до 37 рублей за кг, яблочный сок - с 40 до 87 рублей за литр. Закупочная цена на мясо всего за месяц повысилась до 436 рублей за кг (прежняя цена - 311,78 рубля). В целом с мясокомбинатом были заключены контракты более чем на два миллиарда рублей.

Мясокомбинат "Дружба народов" ранее принадлежал украинскому олигарху Юрию Косюку, а теперь его собственником числится бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия. "То есть в прошлом Кантемиров - непосредственный подчиненный Виктора Золотова, руководителя Росгвардии", - поясняется в расследовании.

По данным ФБК, в последние годы бывший офицер занимал посты гендиректора в компаниях петербургского бизнесмена Бориса Ванинского - именно его структуры продали элитный особняк Кушелева-Безбородко в Петербурге благотворительному фонду "Дар", фигурировавшему в предыдущем расследовании Навального о премьере "Он вам не Димон".

Кантемиров также был генеральным директором ООО "Ресурс Сервис" - владельца участка, вплотную примыкающего к одной из неофициальных медведевских резиденций на Рублевке в Маслово. При этом фирма выкупила данный участок незаконно, отмечает ФБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.

"Понятно, что Кантемиров кого-то фронтует. Мы попытались разобраться кого, и сами видите - Медведев торчит отовсюду, - прокомментировал Алексей Навальный. - У нас сложилось впечатление, что бенефициаром этой схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат "Дружба Народов" является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения".

Журналисты снова потеряли Медведева - как и после расследования "Он вам не Димон"

В день публикации расследования СМИ задались вопросом, почему глава российского правительства вот уже несколько дней не появляется на публике. Издание "Проект", сославшись на три источника в кабмине, сообщило в своем Telegram-канале, что Медведева не видели уже девять дней, и никто не понимает, в чем причина.

Последний раз на публике премьер был 14 августа, когда встречался с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Все следующие дни на сайте правительства появлялась информация о том, что Медведев направлял телеграммы за рубеж и в регионы.

"Проект" рассуждал, что речь не может идти о неофициальном отпуске, так как в графике Медведева значится много важных мероприятий. Однако все они по неизвестной причине отменяются, причем не заранее, а уже после приглашения участников. На одном из недавних совещаний чиновники ждали премьера полтора часа прежде чем разойтись, пишет издание.

По данным "Проекта", Медведев уже пропустил несколько совещаний по бюджету и заседание Совета безопасности, а также давно не встречался со своими заместителями. По словам источников, он некоторое время провел вне Москвы.

После того, как эта информация разошлась по СМИ, пресс-службе правительства пришлось объясняться. "Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - цитирует "Интерфакс". Других разъяснений в правительстве не дали, отметив, что в ближайшее время премьера не стоит ждать на публике в ближайшее время.