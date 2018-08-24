В Ласнамяэ пострадал человек, пытавшийся остановить дебошира со стартовым пистолетом в руках
24 августа 2018, 16:20
Вчера на ласнамяэской улице Пунане в Таллинне мужчина угрожал женщине стартовым пистолетом. Пытавшийся остановить дебошира прохожий получил травмы, пишет Postimees.
Полиция получила сообщение о том, что 31-летний мужчина угрожает на улице Пунане стартовым пистолетом 32-летней женщине, передала Пыхьяская префектура полиции.
Вмешавшийся в конфликт 54-летний прохожий получил легкие травмы. Сотрудникам полиции удалось задержать нарушителя порядка.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей наказание за угрозы. За данное преступление можно получить штраф или до одного года лишения свободы.