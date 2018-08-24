Крупная авария в Финляндии: автобус упал с моста на железную дорогу, есть погибшие

ЧП произошло около трех часов дня. Полиция подтверждает смерть по меньшей мере четырех человек, есть много пострадавших. Серьезные травмы у трех человек, в университетскую больницу Куопио доставлено в общей сложности 19 человек.

По сведениям полиции, автобус ехал от Куопио на юг. Позже стало известно, что речь идет о заказном автобусе компании Kemin Liikenne. В нем, по предварительной информации, находилось 20 пассажиров.

По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. По словам очевидцев, автобус ехал на большой скорости, прежде чем врезаться в ограждение и упасть с моста. Водитель автобуса, выживший в аварии, рассказал, что у автобуса отказали тормоза.