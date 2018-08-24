Сегодня в главном здании Тартуского университета прошла церемония инаугурации Тоомаса Ассера на должность ректора. В начале церемонии произошел инцидент, когда во время речи исполняющего обязанности ректора Тыну Лехтсаара в зале потеряла сознание пожилая дама. На место вызвали скорую.