Инцидент на инаугурации ректора: к Тартускому университету вызвали скорую
24 августа 2018, 17:57
Сегодня в главном здании Тартуского университета прошла церемония инаугурации Тоомаса Ассера на должность ректора. В начале церемонии произошел инцидент, когда во время речи исполняющего обязанности ректора Тыну Лехтсаара в зале потеряла сознание пожилая дама. На место вызвали скорую.
По словам репортера Tartu Postimees, женщину быстро привели в сознание, и она смогла сама дойти до машины скорой помощи.