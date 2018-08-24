Видео: посетитель казино Fenikss разбил камнями аппараты в игорном зале
24 августа 2018, 18:23
Накануне в соцсети Facebook появилось видео, на котором запечатлен агрессивный посетитель игорного зала Fenikss в Риге.
Инцидент произошел 14 августа около 00.05 в одном из игорных залов Риги, сообщает представительница Госполиции Гита Гжибовска. Она рассказала, что мужчина не только разбил много игровых аппаратов, но и выбил стекла из дверей и витрины.
По факту произошедшего начато уголовное производство, однако виновный в случившемся не задержан, а его мотивы не выяснены. Местная полиция просит помощи в поисках и опознании дебошира.