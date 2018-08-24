В Латвии задержаны распространители фейковых новостей

Суд применил к нему меру пресечения в виде ареста, молодой человек доставлен в Рижскую Центральную тюрьму. Кроме того, был задержан его 15-летний подельник, к которому применена мера пресечения, не связанная с арестом.

Согласно неофициальной информации, имеющейся в распоряжении портала TVNET, задержанный - Никс Эндзиньш.

Стоит отметить, что пока полиция выясняла местонахождение молодого человека, он разместил на портале объявлений информацию, что продает телефон, призывая делать предоплату за топливо, используемое во время доставки. Таким образом пострадали два человека, которые сделали перевод, но телефон не получили.

23 августа полиция в Видземском регионе задержала второго участника группировки - ранее уголовно несудимого подростка 2002 года рождения. Принимая во внимание его возраст, к нему была применена мера пресечения, не связанная с арестом - нахождение в определенном месте и запрет на выезд из страны. После окончания следственных мероприятий парня передали под надзор родителей.

Как уже писал Русский TVNET, в июле после заявлений нескольких предпринимателей и госучреждений о том, что в интернете распространяются угрожающие безопасности новости, вызвавшие общественный резонанс, было начато уголовное производство.

Был проведен ряд розыскных мероприятий, в том числе и мониторинг социальных сетей.

Полиция пришла к выводу, что в интернете находятся минимум семь порталов аналогичного содержания - tv-play.lv; neticams.net; redzams.lv; redzams.net; kasjauns.net; parvisu.net; atklats.com - которые содержит группа лиц с целью делиться размещенными на портале ложными новостями в соцсетях, осознанно вводя в заблуждение пользователей и вынуждая их посещать эти поддельные порталы.

Группа лиц осознанно публиковала ложную информацию о различных трагедиях, ДТП, катаклизмах, несчастных случаях, включая обрушение торгового центра, авиакатастрофу, столкновение автобусов, в котором погибли дети, и другие ложные новости с целью привлечь по возможности наибольшую аудиторию. За каждого вовлеченного посетителя группа лиц получала деньги от предприятий интернет-рекламы, которые добровольно размещали рекламу на этих ресурсах. Доходы группы лиц напрямую зависели от числа вовлеченных посетителей.

Во время обысков была изъяты носители данных, в результате чего стражи порядка получили информацию, позволяющую остановить деятельность упомянутых ресурсов и полностью прекратить публикацию фейковых новостей.