Фото: квартира в Пельгулинне, в которой есть даже чайные ложки
25 августа 2018, 20:35
В Пельгулинне выставлена на продажу квартира с отделкой из экологически чистых материалов, пишет портал Kodustill.
Приятная и уютная квартирка в Пельгулинне имеет площадь всего 20,7 квадратных метра и подходит человеку аккуратному, но не очень требовательному. Квартира достаточно ухожена, хотя некоторый освежающий ремонт ей бы не помешал.
Обогревается квартира радиаторами центрального отопления, но в ванной работает и подогрев пола. В случае необходимости в квартире останутся посуда, одеяла и подушки, постельное белье, полотенца, пылесос, чайник, ростер и прочее имущество.
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