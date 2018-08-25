Фото: квартира в Пельгулинне, в которой есть даже чайные ложки

Приятная и уютная квартирка в Пельгулинне имеет площадь всего 20,7 квадратных метра и подходит человеку аккуратному, но не очень требовательному. Квартира достаточно ухожена, хотя некоторый освежающий ремонт ей бы не помешал.

ФОТО: City24

Обогревается квартира радиаторами центрального отопления, но в ванной работает и подогрев пола. В случае необходимости в квартире останутся посуда, одеяла и подушки, постельное белье, полотенца, пылесос, чайник, ростер и прочее имущество.

ФОТО: City24