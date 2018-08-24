Зюлейха Измайлова: Таллинн должен облагать налогом и туристов с круизных кораблей

Вице-мэр Таллинна и председатель Партии зеленых Эстонии Зюлейха Измайлова поддерживает идею центриста Михаила Кылварта о взимании туристического налога с ночующих в столице туристов, при этом она считает, что налог должны платить и туристы, прибывшие в город на круизных кораблях.
"Налог следует взимать как с ночующих в гостиницах гостей столицы, так и с круизных туристов, с такого налога в кассу города поступит гораздо больше, чем три миллиона евро. Полученные средства следует использовать для улучшения окружающей среды и развития зеленых зон в Таллинне", - передает слова Измайловой ERR со ссылкой на BNS.
"Поскольку туристы передвигаются в основном по центру города, а на улицах до сих пор нет удобных в использовании сортировочных контейнеров, то налоговые поступления можно было бы использовать именно для создания такой системы, также в городе необходимо установить общественные краны с питьевой водой", - отметила вице-мэр.
"Поскольку чистая вода льется у нас прямо из крана, потребление бутилированной воды — это бессмысленное использование ценных ресурсов, в результате которого возникает большой объем пластиковых отходов, стоит вложить ресурсы в снабжение города общественными кранами с питьевой водой, чтобы снизить объемы отходов", - подчеркнула она.