Эстонец одним из первых оказался на месте страшной аварии в Финляндии

Неэмре ехал в сторону торгового центра Кольмисопи, когда заметил упавший с моста дымящийся рейсовый автобус. Спасателей на месте еще не было.

«В тот момент у автобуса были два человека, они звали на помощь», - рассказал Неэмре.

В салоне автобуса все было усыпано кусками стекла, пассажиры кричали. Неэмре перерезал ножом ремни безопасности и спросил у пострадавших о состоянии здоровья и возможных повреждениях.

«У одного пострадавшего не прощупывался пульс», - вспоминает он.