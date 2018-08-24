Эстонец одним из первых оказался на месте страшной аварии в Финляндии

Живущий в Финляндии эстонец Кристо Неэмре был одним из первых, кто прибыл на место тяжелой аварии в Куопио и оказал пострадавшим помощь, пишет Postimees.
Неэмре ехал в сторону торгового центра Кольмисопи, когда заметил упавший с моста дымящийся рейсовый автобус. Спасателей на месте еще не было.
«В тот момент у автобуса были два человека, они звали на помощь», - рассказал Неэмре.
В салоне автобуса все было усыпано кусками стекла, пассажиры кричали. Неэмре перерезал ножом ремни безопасности и спросил у пострадавших о состоянии здоровья и возможных повреждениях.
«У одного пострадавшего не прощупывался пульс», - вспоминает он.
Прибывшие на место полицейские подтвердили смерть четырех человек, которые находились в задней части автобуса. По словам Неэмре, часть пассажиров отделалась легкими повреждениями, эти люди сами смогли выбраться из автобуса.