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Эстонец одним из первых оказался на месте страшной аварии в Финляндии

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В Финляндии автобус рухнул с моста.

ФОТО: TIMO HARTIKAINEN / AFP

Живущий в Финляндии эстонец Кристо Неэмре был одним из первых, кто прибыл на место тяжелой аварии в Куопио и оказал пострадавшим помощь, пишет Postimees.

Неэмре ехал в сторону торгового центра Кольмисопи, когда заметил упавший с моста дымящийся рейсовый автобус. Спасателей на месте еще не было.

«В тот момент у автобуса были два человека, они звали на помощь», - рассказал Неэмре.

В салоне автобуса все было усыпано кусками стекла, пассажиры кричали. Неэмре перерезал ножом ремни безопасности и спросил у пострадавших о состоянии здоровья и возможных повреждениях.

«У одного пострадавшего не прощупывался пульс», - вспоминает он.

Прибывшие на место полицейские подтвердили смерть четырех человек, которые находились в задней части автобуса. По словам Неэмре, часть пассажиров отделалась легкими повреждениями, эти люди сами смогли выбраться из автобуса.

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