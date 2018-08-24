В Москве загорелся Центральный банк РФ

Вход на территорию Центробанка закрыт, около него дежурят сотрудники Росгвардии. На месте пожара развернут оперативный штаб.

Движение по Неглинной улице перекрыто.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что подразделения прибыли по адресу Неглинная, 12, где в административном здании происходит пожар на шестом этаже. В здании наблюдалось открытое горение и сильное задымление.

Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар ликвидирован в 20:57 на площади 30 квадратных метров.