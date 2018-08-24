В Москве загорелся Центральный банк РФ

Как передает корреспондент "Интерфакса", на Неглинной улице у здания ЦБ находится много пожарных, около десятка автомобилей МЧС. Несколько автомобилей пожарных находятся на территории Центробанка.
Вход на территорию Центробанка закрыт, около него дежурят сотрудники Росгвардии. На месте пожара развернут оперативный штаб.
Движение по Неглинной улице перекрыто.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что подразделения прибыли по адресу Неглинная, 12, где в административном здании происходит пожар на шестом этаже. В здании наблюдалось открытое горение и сильное задымление.
Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар ликвидирован в 20:57 на площади 30 квадратных метров.
В свою очередь в ЦБ РФ заявили, что пожар в здании Банка России на Неглинной улице в Москве носит локальный характер. "Мы подтверждаем факт пожара. Это локальное возгорание. Никто не пострадал", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.