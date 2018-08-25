Сб, 25.08.2018
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Вне дома: большие перемены в популярном уличном гурмэ Jahu

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Это шуточное фото, позаимствованное с согласия владельцев Jahu с их странички в Facebook, называется: только так нужно есть нашу пиццу!

ФОТО: Facebook / Jahu

Как сказал "Вашему дому" один из собственников заведения Вадим Пярн, прошло полгода, нужно двигаться дальше. Завсегдатаи и поклонники пиццы и бургеров от Jahu, не пугайтесь: все нормально, кафе продолжает работать, просто настала пора поменять меню и предложить посетителям палитру новых вкусов. 

Для владельцев заведения и к большой радости поклонников это - начало нового этапа. «Мы решили познакомить наших гостей с новыми, небанальными и поэтому непривычными для некоторых вкусами», - говорит Пярн.

Например, в меню есть пицца с подкопченым лососем, крем-сыром и красной икрой и уже появились поклонники этой необычной начинки. Бургер с уткой конфи. Бургер с рыбой. Пицца с сыром буррато под шуточным названием burratino. Среди новых компонентов для пиццы - трюфельные масло и крем, инжир, каперсы. Много  других интересных сочетаний вкусов. Кажется, что фантазия совладельцев заведения безгранична!

Из нового меню. Пицца Al Salmone Affumicato - с лососем, икрой, лимоном и каперсами.

ФОТО: Вера Копти.

Сами они считают, что полгода - вполне себе подходящий срок, чтобы подвести промежуточные итоги. "Ваш дом" наблюдал за работой Jahu не так, чтобы уж очень пристально, но внимательно читал все отзывы в социальных сетях, посещал страничку в Facebook и несколько раз забегал, что называется, на огонек.

За полгода армия поклонников пиццы и бургеров от Jahu явно превысила по численности кучку противников. Высоко оценили пиццу и туристы из Италии, и шеф-повара европейского уровня. Мы имеем в виду известнейших российских шефов братьев-близнецов Березуцких. 

По-прежнему 99% всех продуктов для пиццы премиум-класса имеет итальянское происхождение. Булочки для гамбургеров из экомуки пекут для Jahu в семейной пекарне Crustum, чей хлеб подают лучшие рестораны Таллинна. Кстати, как сказала совладелица Jahu Полина Ладнова, Crustum вполне заслуживает отдельного рассказа. Спасибо за совет, Полина! Непременно расскажем. И довольно скоро.

Из нового меню. Бургер с филе белой рыбы.

ФОТО: Вера Копти

Через несколько лет, согласно детальной планировке, на месте, где сейчас находится Jahu, построят многоэтажное офисное здание. Но на первом этаже, как обычно, предусматривается место для ресторанов и магазинов. "Ваш дом" нисколько не удивится, если одним из ресторанов в этом новом доме будет Jahu, которому к тому времени исполнится гораздо больше, чем полгода. Представляем, какие пиццы и бургеры будут там подавать! А может быть, меню окажется совсем другим? Поживем - увидим.

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