Вне дома: большие перемены в популярном уличном гурмэ Jahu

Для владельцев заведения и к большой радости поклонников это - начало нового этапа. «Мы решили познакомить наших гостей с новыми, небанальными и поэтому непривычными для некоторых вкусами», - говорит Пярн.

Например, в меню есть пицца с подкопченым лососем, крем-сыром и красной икрой и уже появились поклонники этой необычной начинки. Бургер с уткой конфи. Бургер с рыбой. Пицца с сыром буррато под шуточным названием burratino. Среди новых компонентов для пиццы - трюфельные масло и крем, инжир, каперсы. Много других интересных сочетаний вкусов. Кажется, что фантазия совладельцев заведения безгранична!

Из нового меню. Пицца Al Salmone Affumicato - с лососем, икрой, лимоном и каперсами. ФОТО: Вера Копти.

Сами они считают, что полгода - вполне себе подходящий срок, чтобы подвести промежуточные итоги. "Ваш дом" наблюдал за работой Jahu не так, чтобы уж очень пристально, но внимательно читал все отзывы в социальных сетях, посещал страничку в Facebook и несколько раз забегал, что называется, на огонек.

За полгода армия поклонников пиццы и бургеров от Jahu явно превысила по численности кучку противников. Высоко оценили пиццу и туристы из Италии, и шеф-повара европейского уровня. Мы имеем в виду известнейших российских шефов братьев-близнецов Березуцких.

По-прежнему 99% всех продуктов для пиццы премиум-класса имеет итальянское происхождение. Булочки для гамбургеров из экомуки пекут для Jahu в семейной пекарне Crustum, чей хлеб подают лучшие рестораны Таллинна. Кстати, как сказала совладелица Jahu Полина Ладнова, Crustum вполне заслуживает отдельного рассказа. Спасибо за совет, Полина! Непременно расскажем. И довольно скоро.

Из нового меню. Бургер с филе белой рыбы. ФОТО: Вера Копти