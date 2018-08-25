Совет дизайнера: как должна выглядеть комната школьника

При ремонте и дизайне детской должны безоговорочно действовать три правила: прочность, удобство и безопасность. Комнату школьника следует оформлять по его вкусу, а не по вкусу родителей. При этом обстановка в ней должна мотивировать к учебе, и не забывайте о зонировании: в детской должно быть место и для отдыха, и для игр, и для приготовления домашних заданий. Подробностями делится дизайнер K-rauta Мерике Хирвоя.

Сделай сам

Дети должны быть обязательно вовлечены в процесс подготовки к ремонту, а если у них появляется желание поучаствовать в нем практически, это можно только приветствовать. Ребенку всегда можно поручить такое легкое задание, с которым он без проблем справится и будет этим горд.

Экологичные материалы

Обратите внимание на покрытие для пола. Дети любого возраста любят возиться на полу, поэтому выберите для пола максимально природное покрытие: пробку или натуральное дерево. Если же на полу в детской у вас ламинат, позаботьтесь о мягком ковре, который создаст в комнате уютную атмосферу. Только не забудьте прикрепить к изнанке ковра противоскользящую сетку.

Цветовая гамма

При выборе краски для стен узнайте о предпочтениях вашего ребенка. Однако помните: поскольку детские обычно бывают небольшими по площади - 10-15 м2, оттенки должны быть светлыми, чтобы визуально увеличивать комнату, а не уменьшать ее еще больше. К тому же интенсивный тон будет неприятно воздействовать на психику ребенка. Выбирайте нежные, пастельные тона. Хорошо подходят для детской бледно-голубой или цвет старой розы.

Гармоничная альтернатива

Вместо покраски стены можно оклеить обоями. Если ребенок выбрал тематические обои, оклейте ими только одну стену, а остальные стены покрасьте в тон. Так будет легче сделать какие-то изменения, ведь дети быстро растут и их вкусы меняются. Если все-таки решено оклеить обоями всю комнату, их рисунок должен быть мелким: от обоев с крупным принтом ребенок быстро устанет.

Да здравствует свет!

Освещению детских придается большое значение, так как оно должно быть не только декоративным, но и функциоальным. Слишком яркий свет действует возбуждающе, а в полумраке невозможно делать уроки. Разумнее всего комбинировать различные виды светильников: люстра на потолке, бра на стене, торшер на полу, настольная лампа на рабочем столе, ночник около кровати. Хорошо так же, если выключатели позволяют регулировать яркость.

Чем меньше, тем лучше