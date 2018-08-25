Совет дизайнера: как должна выглядеть комната школьника

Конечно, делать ремонт в комнате школьника уже поздновато, но некоторыми советами специалиста вполне можно воспользоваться, предлагает портал Kodustill.
При ремонте и дизайне детской должны безоговорочно действовать три правила: прочность, удобство и безопасность. Комнату школьника следует оформлять по его вкусу, а не по вкусу родителей. При этом обстановка в ней должна мотивировать к учебе, и не забывайте о зонировании: в детской должно быть место и для отдыха, и для игр, и для приготовления домашних заданий. Подробностями делится дизайнер K-rauta Мерике Хирвоя.
Сделай сам
Дети должны быть обязательно вовлечены в процесс подготовки к ремонту, а если у них появляется желание поучаствовать в нем практически, это можно только приветствовать. Ребенку всегда можно поручить такое легкое задание, с которым он без проблем справится и будет этим горд.
Экологичные материалы
Обратите внимание на покрытие для пола. Дети любого возраста любят возиться на полу, поэтому выберите для пола максимально природное покрытие: пробку или натуральное дерево. Если же на полу в детской у вас ламинат, позаботьтесь о мягком ковре, который создаст в комнате уютную атмосферу. Только не забудьте прикрепить к изнанке ковра противоскользящую сетку.
Цветовая гамма
При выборе краски для стен узнайте о предпочтениях вашего ребенка. Однако помните: поскольку детские обычно бывают небольшими по площади - 10-15 м2, оттенки должны быть светлыми, чтобы визуально увеличивать комнату, а не уменьшать ее еще больше. К тому же интенсивный тон будет неприятно воздействовать на психику ребенка. Выбирайте нежные, пастельные тона. Хорошо подходят для детской бледно-голубой или цвет старой розы.
Гармоничная альтернатива
Вместо покраски стены можно оклеить обоями. Если ребенок выбрал тематические обои, оклейте ими только одну стену, а остальные стены покрасьте в тон. Так будет легче сделать какие-то изменения, ведь дети быстро растут и их вкусы меняются. Если все-таки решено оклеить обоями всю комнату, их рисунок должен быть мелким: от обоев с крупным принтом ребенок быстро устанет.
Да здравствует свет!
Освещению детских придается большое значение, так как оно должно быть не только декоративным, но и функциоальным. Слишком яркий свет действует возбуждающе, а в полумраке невозможно делать уроки. Разумнее всего комбинировать различные виды светильников: люстра на потолке, бра на стене, торшер на полу, настольная лампа на рабочем столе, ночник около кровати. Хорошо так же, если выключатели позволяют регулировать яркость.
Чем меньше, тем лучше
При выборе мебели лучше руководствоваться принципом «чем меньше - тем лучше». Мебель должна быть расставлена так, чтобы в комнате оставалось достаточно места для движения. Разумеется, нужно отдавать предпочтение эргономичной мебели из натуральных материалов, не забывая о ее безопасности.