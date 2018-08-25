Сб, 25.08.2018
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Американец рассказал о бегстве от огненного торнадо на горящем пикапе

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Firefighter fight fire near torching trees as wildfire burns near Yosemite National Park in this US Forest Service photo released on social media from California, U.S., August 6, 2018. Courtesy USFS/Yosemite National Park/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Житель американского города Реддинг, штат Калифорния, выжил во время огненного торнадо, спрятавшись под брошенным бульдозером, сообщает Lenta.ru.

Отставной полицейский Стив Бастиллос рассказал, что оставался дома, когда лесной пожар «Карр» подступил к городу. Он погрузил в пикап все, что мог унести, в том числе документы и детские фотографии, помог соседям и стал звонить жене. В этот момент над Реддингом поднялся огненный торнадо.

Вихрь из поднятых в воздух пламени, пепла и углей возвышался над землей на 5,5 тысячи метров, а скорость ветра достигала 64 метров в секунду. Огненный торнадо обрушил радиовышку, ломал деревья и срывал крыши с домов.

Бастиллос уронил телефон, прыгнул в пикап и нажал на газ. «Дальше вижу — окно разбивается, и в кабину летят раскаленные угли и сажа, — рассказывает мужчина. — Оборачиваюсь, а сзади все уже в огне». Когда ветер стал поднимать движущуюся машину в воздух, он решил, что ее лучше оставить.

Бывший полицейский выскочил из пылающего пикапа и забрался под бульдозер, который стоял у дороги. Он поставил вокруг сумки и попытался зарыться в землю. Так он пережидал стихию: пока его не подобрали проезжавшие пожарные.

Лесной пожар «Карр» бушует в Калифорнии с 23 июля. Он охватил площадь около 93 тысяч гектаров и стал одним из самых разрушительных пожаров в истории штата.

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