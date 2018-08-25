Американец рассказал о бегстве от огненного торнадо на горящем пикапе

Отставной полицейский Стив Бастиллос рассказал, что оставался дома, когда лесной пожар «Карр» подступил к городу. Он погрузил в пикап все, что мог унести, в том числе документы и детские фотографии, помог соседям и стал звонить жене. В этот момент над Реддингом поднялся огненный торнадо.

Вихрь из поднятых в воздух пламени, пепла и углей возвышался над землей на 5,5 тысячи метров, а скорость ветра достигала 64 метров в секунду. Огненный торнадо обрушил радиовышку, ломал деревья и срывал крыши с домов.

Бастиллос уронил телефон, прыгнул в пикап и нажал на газ. «Дальше вижу — окно разбивается, и в кабину летят раскаленные угли и сажа, — рассказывает мужчина. — Оборачиваюсь, а сзади все уже в огне». Когда ветер стал поднимать движущуюся машину в воздух, он решил, что ее лучше оставить.

Бывший полицейский выскочил из пылающего пикапа и забрался под бульдозер, который стоял у дороги. Он поставил вокруг сумки и попытался зарыться в землю. Так он пережидал стихию: пока его не подобрали проезжавшие пожарные.