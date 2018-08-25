Путешествие мечты американской пары трагически оборвало нападение ИГИЛ

Практически каждый из нас хоть раз, но задумывался о том, чтобы бросить работу и отправиться путешествовать по миру, но лишь некоторые люди достаточно смелы, чтобы это мечту реализовать. Одними из этих смельчаков была пара 29-летних американцев - Джей Остин и Лаурена Геогена, однако их путешествие мечты в Таджикистане трагически оборвало нападение ИГИЛ, пишет портал independent.com.
В июле 2017 года Джей и Лаурена покинули США, чтобы на велосипедах объехать различные регионы мира и места. Пара тщательно описывала пережитое в блоге и размещала фотографии в своем профиле Instagram.
В блоге пара многократно отмечала, что во время путешествия часто сталкивалась с большой сердечностью, великодушием и гостеприимством со стороны местных жителей.
Day 365. 4,655 meters; 15,272 feet. With the steep grades and thin air (and intermittent snow), this was probably the hardest climb of my life. The last kilometer or so had me pushing my bike about five steps, taking a thirty-second breather, then heaving forward another five. Really glad I did it. No need to ever do it again.
25 июля 2018 года пара опубликовала фотографию, сообщив, что настал 365 день путешествия, и что они удачно достигли горного перевала Акбайтал в Таджикистане.
К сожалению, это была последняя фотография, которую пара разместила в Instagram, так как уже через пару дней путешествие трагически оборвалось.
29 июля Джей и Лаурена вместе с двумя путешественниками из Нидерландов и Швейцарии шли по одной из самых живописных дорог Таджикистана. Внезапно навстречу выехал автомобиль, в котором находились несколько человек.
Когда машина проехала мимо велосипедистов, она внезапно развернулась и, набрав скорость, врезалась в четверку. Как писали СМИ, нападавшие своих жертв застрелили и зарезали.
Все четверо велосипедистов погибли.
Двумя днями позже ИГИЛ опубликовало видео, пятеро мужчин на котором идентифицированы как нападавшие. В опубликованном видеоматериале мужчины клянутся "убивать неверных, которые пересекли их землю".
Как указали друзья погибших, это действительно большая трагедия.
В то время, как Джей и Лаурена находились в Таджикистане, Госдеп США присвоил этому государству рейтинга безопасности низшего уровня, что означает, что государство безопасно для путешествий.
После нападений рейтинг безопасности был поднят на второй уровень, это означает, что туристам в этой стране необходимо "соблюдать обычные правила безопасности".
В Таджикистане ведется расследование произошедшего.