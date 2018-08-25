Путешествие мечты американской пары трагически оборвало нападение ИГИЛ

В июле 2017 года Джей и Лаурена покинули США, чтобы на велосипедах объехать различные регионы мира и места. Пара тщательно описывала пережитое в блоге и размещала фотографии в своем профиле Instagram.

В блоге пара многократно отмечала, что во время путешествия часто сталкивалась с большой сердечностью, великодушием и гостеприимством со стороны местных жителей.

25 июля 2018 года пара опубликовала фотографию, сообщив, что настал 365 день путешествия, и что они удачно достигли горного перевала Акбайтал в Таджикистане.

К сожалению, это была последняя фотография, которую пара разместила в Instagram, так как уже через пару дней путешествие трагически оборвалось.

29 июля Джей и Лаурена вместе с двумя путешественниками из Нидерландов и Швейцарии шли по одной из самых живописных дорог Таджикистана. Внезапно навстречу выехал автомобиль, в котором находились несколько человек.

Когда машина проехала мимо велосипедистов, она внезапно развернулась и, набрав скорость, врезалась в четверку. Как писали СМИ, нападавшие своих жертв застрелили и зарезали.

Все четверо велосипедистов погибли.

Двумя днями позже ИГИЛ опубликовало видео, пятеро мужчин на котором идентифицированы как нападавшие. В опубликованном видеоматериале мужчины клянутся "убивать неверных, которые пересекли их землю".

Как указали друзья погибших, это действительно большая трагедия.

В то время, как Джей и Лаурена находились в Таджикистане, Госдеп США присвоил этому государству рейтинга безопасности низшего уровня, что означает, что государство безопасно для путешествий.

После нападений рейтинг безопасности был поднят на второй уровень, это означает, что туристам в этой стране необходимо "соблюдать обычные правила безопасности".