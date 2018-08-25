На острове Кихну из-за попавшей в дом молнии прогремел мощный взрыв

«Комната моей старшей дочери разлетелась на щепки, дом накрыл плотный слой дыма. Мы были в народном доме на концерте Smilers, а в доме остался только старший сын с друзьями, но к счастью они уже практически вышли на улицу как раз в тот момент, когда раздался взрыв. Взрыв был очень сильный», - описала произошедшее местная жительница Кихну Маре Мятас.

По ее словам, взрыв от молнии был просто невообразимым. Часть стены дома, крыши, окна и хлев разлетелись на мелкие кусочки. На нижнем этаже взорвалась штепсельная розетка.