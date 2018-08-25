На острове Кихну из-за попавшей в дом молнии прогремел мощный взрыв

Вчера поздно вечером в Кихну на хуторе Уйы-Мату из-за молнии прогермел взрыв.
«Комната моей старшей дочери разлетелась на щепки, дом накрыл плотный слой дыма. Мы были в народном доме на концерте Smilers, а в доме остался только старший сын с друзьями, но к счастью они уже практически вышли на улицу как раз в тот момент, когда раздался взрыв. Взрыв был очень сильный», - описала произошедшее местная жительница Кихну Маре Мятас.
По ее словам, взрыв от молнии был просто невообразимым. Часть стены дома, крыши, окна и хлев разлетелись на мелкие кусочки. На нижнем этаже взорвалась штепсельная розетка.
«На данный момент не могу сказать ничего кроме того, что страх перед такой стихией увеличился колоссально. Также, хочу выразить благодарность спасателям Кихну, которые сразу же прибыли на место происшествия. Помимо спасателей, к дому подъехала и скорая помощь», - сказала Мятасе.