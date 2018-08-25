Сб, 25.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На острове Кихну из-за попавшей в дом молнии прогремел мощный взрыв

На острове Кихну из-за попавшей в дом молнии прогремел мощный взрыв

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Молния. Иллюстративный кадр.

ФОТО: Scanpix

Вчера поздно вечером в Кихну на хуторе Уйы-Мату из-за молнии прогермел взрыв. 

«Комната моей старшей дочери разлетелась на щепки, дом накрыл плотный слой дыма. Мы были в народном доме на концерте Smilers, а в доме остался только старший сын с друзьями, но к счастью они уже практически вышли на улицу как раз в тот момент, когда раздался взрыв. Взрыв был очень сильный», - описала произошедшее местная жительница Кихну Маре Мятас.

По ее словам, взрыв от молнии был просто невообразимым. Часть стены дома, крыши, окна и хлев разлетелись на мелкие кусочки. На нижнем этаже взорвалась штепсельная розетка.

«На данный момент не могу сказать ничего кроме того, что страх перед такой стихией увеличился колоссально. Также, хочу выразить благодарность спасателям Кихну, которые сразу же прибыли на место происшествия. Помимо спасателей, к дому подъехала и скорая помощь», - сказала Мятасе.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ