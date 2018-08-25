В субботу полиция усилит наблюдение за дорогами в Южной Эстонии
25 августа 2018, 10:26
В субботу, 25 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на территории Южной Эстонии, пишет RusERR.
Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Йыхви-Тарту-Валга на отрезке между Тарту и Эльва.
В начале августа ведомство уведомило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.