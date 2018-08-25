В субботу полиция усилит наблюдение за дорогами в Южной Эстонии

Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Йыхви-Тарту-Валга на отрезке между Тарту и Эльва.

В начале августа ведомство уведомило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.