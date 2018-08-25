Покинувшая Рийгикогу Лийза Овийр получит компенсацию в размере 10 444 евро

Правление Рийгикогу на этой неделе освободило социал-демократа Лийзы Овийр от должности депутата парламента. В связи с прекращением депутатских полномочий она получит компенсацию в размере трех должностных окладов, то есть примерно 10 444 евро, сообщает Rus.err.ee.