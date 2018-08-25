Сб, 25.08.2018
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  • Покинувшая Рийгикогу Лийза Овийр получит компенсацию в размере 10 444 евро

Покинувшая Рийгикогу Лийза Овийр получит компенсацию в размере 10 444 евро

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Liisa Oviir.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Правление Рийгикогу на этой неделе освободило социал-демократа Лийзы Овийр от должности депутата парламента. В связи с прекращением депутатских полномочий она получит компенсацию в размере трех должностных окладов, то есть примерно 10 444 евро, сообщает Rus.err.ee.

Лийзе Овийр пришлось покинуть Рийгикогу из-за того, что свои депутатские полномочия восстановила Урве Пало, ушедшая в отставку с поста министра предпринимательства и инфотехнологий.

После ухода из парламента Овийр станет председателем Комиссии по надзору за финансированием партий вместо Ардо Оясалу, снятого с этого поста из-за конфликта интересов.

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