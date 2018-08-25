Покинувшая Рийгикогу Лийза Овийр получит компенсацию в размере 10 444 евро
25 августа 2018, 10:35
Правление Рийгикогу на этой неделе освободило социал-демократа Лийзы Овийр от должности депутата парламента. В связи с прекращением депутатских полномочий она получит компенсацию в размере трех должностных окладов, то есть примерно 10 444 евро, сообщает Rus.err.ee.
Лийзе Овийр пришлось покинуть Рийгикогу из-за того, что свои депутатские полномочия восстановила Урве Пало, ушедшая в отставку с поста министра предпринимательства и инфотехнологий.
После ухода из парламента Овийр станет председателем Комиссии по надзору за финансированием партий вместо Ардо Оясалу, снятого с этого поста из-за конфликта интересов.