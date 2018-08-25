Видео: авария на Rally Estonia закончилась примирением

К счастью, на сегодняшний день ребенок полностью поправился, и вчера Клим Байков и Андрей Клещев встретились с пострадавшим и его семьей. Встреча была очень эмоциональной и гонщики подарили семье футболки болельщиков и прокатили на гоночной машине.