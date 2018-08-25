Видео: авария на Rally Estonia закончилась примирением
25 августа 2018, 11:27
Нынешним летом на соревнованиях Rally Estonia произошел несчастный случай, когда во время торможения из-под автомобиля Клима Байкова и Андрея Клещева вылетело колесо и врезалось в ребенка, пишет ralli.ee.
К счастью, на сегодняшний день ребенок полностью поправился, и вчера Клим Байков и Андрей Клещев встретились с пострадавшим и его семьей. Встреча была очень эмоциональной и гонщики подарили семье футболки болельщиков и прокатили на гоночной машине.
Байков добавил, что со своей стороны команда сделала все, чтобы подобное не повторилось.