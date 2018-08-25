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Видео: авария на Rally Estonia закончилась примирением

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Rally Estonia

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA /

Нынешним летом на соревнованиях Rally Estonia произошел несчастный случай, когда во время торможения из-под автомобиля Клима Байкова и Андрея Клещева вылетело колесо и врезалось в ребенка, пишет ralli.ee.

К счастью, на сегодняшний день ребенок полностью поправился, и вчера Клим Байков и Андрей Клещев встретились с пострадавшим и его семьей. Встреча была очень эмоциональной и гонщики подарили семье футболки болельщиков и прокатили на гоночной машине.

Байков добавил, что со своей стороны команда сделала все, чтобы подобное не повторилось.

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