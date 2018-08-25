Каждый день в полицию поступает по два заявления о нападениях собак. За короткое время ежегодное количество случаев выросло с пятисот до восьмисот, сообщает Yle.fi.
Январским днем 2016 года 33-летняя Лаура Салмела вернулась домой с работы и решила сразу вывести двух своих собак на прогулку, потому что у нее были планы на вечер. Взрослая бельгийская овчарка и немецкая легавая, которой еще не исполнилось даже года, с нетерпением ждали хозяйку.
Лаура отправила соседу сообщение, что собирается выгулять собак. Они обычно договаривались о порядке выгула, поскольку ее питомцы не особо ладили с собакой соседа, принадлежавшей к бойцовской породе стаффордширский терьер, которых кратко называют «амстафф».
Пока Лаура собиралась на прогулку, амстафф лаял в окне соседского дома. А спустя полчаса произошло то, чего никто не мог ожидать. Это событие кардинально изменило жизнь женщины.
Возвращаясь после прогулки домой, Лаура заметила темную тень во дворе соседа. Она поняла, что это было, когда соседский терьер стал неистово метаться и лаять за забором. Достаточно быстро ему удалось перепрыгнуть через ограду, после чего он сцепился с собаками Лауры – сначала со взрослой, потом с молодой.
– Он напал на них с быстротой снаряда. Я помню, что в какой-то момент увидела, как впился щенку в шею, и подумала, что легавая обречена – рассказывает женщина – Я всеми способами пыталась отогнать амстаффа, орала на него благим матом, чтобы он только прекратил. К сожалению, он переключился на меня. Очевидно, он посчитал, что от меня исходит большая угроза.
Оторвавшись от собак, амстафф набросился на Лауру и вцепился ей в лицо. Женщина не помнит, как долго это продолжалось, но в какой-то момент на шум выскочила соседка. Лаура попробовала душить собаку, чтобы та была вынуждена разжать челюсти, однако это не помогло.
– Я была уверена, что мне пришел конец. Я попросила оттащить собаку за задние ноги, и соседке это в итоге удалось. Но амстафф успел оторвать почти половину моей верхней губы и кусок носа.
Лишь позже Лаура осознала степень своего везения: собака не вцепилась ей в горло и не лишила ее глаз. История окончилась далеко не так ужасно, как могла бы.
Случаев становится все больше
В последнее время нападения собак постоянно появляются в заголовках прессы. Так, в марте одна собака задрала другую недалеко от собачьей площадки. В июле амстафф, который не был пристегнут, загрыз собаку и разодрал руку ее хозяйке до такого состояния, что ей потребовалась операция.
Заголовки являются отголосками печального явления. В последние годы количество нападений, совершенных собаками на людей или на других животных, неуклонно растет. В 2015 году таковых фиксировалось более пятисот в год, в прошлом году их число приблизилось к восьмистам. В этом году нападений уже отмечено более 550, и, если тенденция сохранится, то к концу года их будет почти 900.
Полиция отмечает, что в действительности случаев может быть гораздо больше.
Неутешительная статистика знакома также страховым компаниям.
– О нападениях собак нам сообщают еженедельно. Страховых случаев за последнее время стало больше, и такая тенденция сохраняется – говорит ветеринар компании If Хейди Эломаа.
По словам представителя компании OP Vakuutus, количество страховых случаев, когда собака покусала человека, немного возросло. В этом году таковых было уже почти шестьдесят.
В Fennia с ущербом от нападения собак сталкиваются несколько раз в неделю, в LähiTapiola – несколько раз в месяц.
- Территориально количество случаев зависит от числа жителей. В столичном регионе их происходит больше всего, – утверждает специалист компании Fennia Лаура Алинентало-Пелттари.
Восемь операций
Лаура Салмела тоже обратила внимание на эту тенденцию, и поэтому решила рассказать свою историю. Она сама является заядлой собачницей и даже выступала со своими питомцами на чемпионате мира по одному из видов дрессировки. По ее собственному утверждению, все свободное время она проводит с собаками.
С момента нападения соседского терьера прошло два с половиной года. За это время Лауре сделали восемь операций по восстановлению лица. Первые пять дней она провела в реанимации, затем долго лежала на отделении пластической хирургии. С ней работал ведущий финский хирург Патрик Лассус, который принимал участие в первой в истории Северных стран пересадке лица в начале 2016 года.
Сейчас, смотря на лицо Лауры, сразу не пойдешь, что женщине пришлось пережить. Но все ее внешний вид уже никогда не будет прежним.
– Процесс восстановления лица был сложным – и он еще будет продолжаться – говорит Лаура. – Конечно, я должна быть благодарна за то, что я выжила и сохранила зрение. Раны были очень серьезные. Удача, что собака не лишила меня глаз.
Соседского амстаффа женщина знала задолго до нападения. Она с ним разговаривала и даже целовала его, но в момент атаки это не помогло. Лаура, однако, не винит в произошедшем ни соседского питомца, ни всю породу в целом. Ответственность, говорит она, всегда лежит на человеке.
– Животные не могут отвечать за свои действия, ответственность всегда лежит на владельце. Он должен понимать, что у него за собака и как ее воспитывать и обучать. Если собака не может существовать в обществе – это тоже ответственность хозяина.
Бойцовская порода
В нескольких случаях, получивших широкую огласку, нападение было совершено именно американским стаффордширским терьером. Ежегодно в Финляндии появляется около 200 новых собак этой породы. Марика Валлениус из общества любителей амстаффов говорит, что представители этой породы обычно настроены открыто и дружелюбно по отношению к человеку, однако их репутация испорчена тем, что породу в свое время использовали для собачьих боев.
В Норвегии амстаффы полностью запрещены, потому что считаются опасными. Валлениус считает, что это было бы контрпродуктивно в Финляндии, поскольку загнало бы собак и их хозяев в подполье. Такого же мнению придерживаются в Союзе кинологов. Там считают, что вместо полного запрета стоило бы ввести лицензии на определенные породы.
Валлениус опечалена тем, что ее любимая порода попала в прессу в связи с таким печальным происшествием, и, как и Лаура, отмечает, что ответственность лежит на людях – хозяине, заводчике и продавце.
– Думаю, что произошло прискорбное стечение обстоятельств, при котором берущий собаку не всегда понимает, что за животное он намеревается привести в дом.
Означает ли увеличившееся число нападений, что финские владельцы больше не в состоянии контролировать своих питомцев? И это тоже, говорит специалист по дрессировке собак Йирка Виеримаа, но корень явления, по его мнению, стоит искать в постоянно растущем количестве собак в городах.
По последним оценкам Статистического центра, в Финляндии сейчас насчитывается порядка 700 тысяч собак – больше, чем когда-либо ранее. Их уже больше, чем жителей в Хельсинки.
Способствует огласке и то, что если раньше с ущербом от собак люди разбирались между собой, сейчас они скорее обратятся в полицию.
По словам Катриины Тиира, изучающей поведение животных, проблема заключается также в отношении владельцев к своим питомцам. Хозяева относятся к собакам, как к детям, и забывают, что у тех есть клыки и сильные челюсти. Владельцы, по утверждению Тиира, также не понимают, что одно и то же животное может по-разному себя вести в разных социальных ситуациях, а разные породы по-разному ведут себя по отношению к людям и другим собакам.
Виеримаа уверен, что проблем можно избежать простыми способами. Во-первых, необходимо проверять перед прогулкой снаряжение на предмет потертостей и нормального функционирования. Во-вторых, перед тем, как взять собаку, стоит подготовиться к своей новой роли хозяина и, к примеру, выяснить, какие реакции и действия животного являются нестандартными и свидетельствуют о возможной агрессии.
Представители Союза любителей амстаффов говорят, что после появления в средствах массовой информации статей о нападениях стаффордширских терьеров, в обществе стало больше страха и агрессии по отношению к этой породе. Обычные люди и владельцы животных других пород стали сторониться бойцовских собак, а в Союз поступают электронные письма с угрозами, в собак даже кидаются камнями во время прогулки.
Отчасти поэтому Союз решил провести в сентябре бесплатные курсы по обращению с бойцовскими собаками в Пори, Тампере, Ювяскюля, Варкаусе и Эспоо. На курсы может прийти любой владелец такой породы – не обязательно член общества.
Страх хозяев
Лаура Салмела говорит, что случившееся два с половиной года назад нападение не привело к психологическим травмам. Страха перед собаками она не испытывает. Больше она переживает на счет хозяев – смогут ли те в критической ситуации они удержать питомцев на привязи.
– Мне было бы страшно жить ближе к Хельсинки, где собак нередко выгуливают без поводка. Я боюсь, что чужие питомцы могут напасть на моих, но в целом я собак не боюсь.
В суде соседи Лауры получили штраф за причинение вреда здоровью. Их обвиняли также в том, что они оставили животное без присмотра, но суд отклонил эти обвинения. Приговор уже вступил в законную силу. Собаку вскоре после произошедшего усыпили.
Длительное время Лаура была вынуждена находиться на больничном. Сейчас она вернулась на работу, но трагедия наложила большой отпечаток на ее жизнь.
– Я смогла пережить само происшествие, но к травмам и постоянной боли пришлось долго привыкать.
Кроме этого, она до сих пор не свыклась со своей внешностью.
– Конечно, нужно принимать себя таким, какой ты есть, но нечасто лицо радикальным образом меняется из-за несчастного случая.
Лаура надеется, что произошедшее с ней заставит задуматься других владельцев собак.
– Я буду довольна, если даже один человек подумает над тем, сможет ли он в критической ситуации справиться со своей собакой, необходима ли ему помощь в обращении с ней, какую породу стоит взять, и на что хватит собственных сил и умения.