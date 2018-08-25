Валлениус опечалена тем, что ее любимая порода попала в прессу в связи с таким печальным происшествием, и, как и Лаура, отмечает, что ответственность лежит на людях – хозяине, заводчике и продавце.

– Думаю, что произошло прискорбное стечение обстоятельств, при котором берущий собаку не всегда понимает, что за животное он намеревается привести в дом.

Означает ли увеличившееся число нападений, что финские владельцы больше не в состоянии контролировать своих питомцев? И это тоже, говорит специалист по дрессировке собак Йирка Виеримаа, но корень явления, по его мнению, стоит искать в постоянно растущем количестве собак в городах.

По последним оценкам Статистического центра, в Финляндии сейчас насчитывается порядка 700 тысяч собак – больше, чем когда-либо ранее. Их уже больше, чем жителей в Хельсинки.

Способствует огласке и то, что если раньше с ущербом от собак люди разбирались между собой, сейчас они скорее обратятся в полицию.

По словам Катриины Тиира, изучающей поведение животных, проблема заключается также в отношении владельцев к своим питомцам. Хозяева относятся к собакам, как к детям, и забывают, что у тех есть клыки и сильные челюсти. Владельцы, по утверждению Тиира, также не понимают, что одно и то же животное может по-разному себя вести в разных социальных ситуациях, а разные породы по-разному ведут себя по отношению к людям и другим собакам.

Виеримаа уверен, что проблем можно избежать простыми способами. Во-первых, необходимо проверять перед прогулкой снаряжение на предмет потертостей и нормального функционирования. Во-вторых, перед тем, как взять собаку, стоит подготовиться к своей новой роли хозяина и, к примеру, выяснить, какие реакции и действия животного являются нестандартными и свидетельствуют о возможной агрессии.

Представители Союза любителей амстаффов говорят, что после появления в средствах массовой информации статей о нападениях стаффордширских терьеров, в обществе стало больше страха и агрессии по отношению к этой породе. Обычные люди и владельцы животных других пород стали сторониться бойцовских собак, а в Союз поступают электронные письма с угрозами, в собак даже кидаются камнями во время прогулки.

Отчасти поэтому Союз решил провести в сентябре бесплатные курсы по обращению с бойцовскими собаками в Пори, Тампере, Ювяскюля, Варкаусе и Эспоо. На курсы может прийти любой владелец такой породы – не обязательно член общества.

Страх хозяев

Лаура Салмела говорит, что случившееся два с половиной года назад нападение не привело к психологическим травмам. Страха перед собаками она не испытывает. Больше она переживает на счет хозяев – смогут ли те в критической ситуации они удержать питомцев на привязи.

– Мне было бы страшно жить ближе к Хельсинки, где собак нередко выгуливают без поводка. Я боюсь, что чужие питомцы могут напасть на моих, но в целом я собак не боюсь.

В суде соседи Лауры получили штраф за причинение вреда здоровью. Их обвиняли также в том, что они оставили животное без присмотра, но суд отклонил эти обвинения. Приговор уже вступил в законную силу. Собаку вскоре после произошедшего усыпили.

Длительное время Лаура была вынуждена находиться на больничном. Сейчас она вернулась на работу, но трагедия наложила большой отпечаток на ее жизнь.

– Я смогла пережить само происшествие, но к травмам и постоянной боли пришлось долго привыкать.

Кроме этого, она до сих пор не свыклась со своей внешностью.

– Конечно, нужно принимать себя таким, какой ты есть, но нечасто лицо радикальным образом меняется из-за несчастного случая.

Лаура надеется, что произошедшее с ней заставит задуматься других владельцев собак.