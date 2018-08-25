Покушавшийся на Игоря Савенкова Сергей Старых останется в тюрьме

Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении 43-летнему Сергею Старых - одному из двух виновных в покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова.
Отказ в УДО вступил в законную силу на этой неделе, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу осужденного, пишет RusERR.
Полиция безопасности возбудила уголовное дело 31 мая 2012 года после того, как под припаркованным по адресу Тартуское шоссе, 53 автомобилем Игоря Савенкова "Мерседес" было найдено самодельное взрывное устройство.
В июне 2013 года Харьюский уездный суд приговорил Миллера к 11-летнему тюремному заключению, а Старых - к 9 годам тюрьмы. По словам обвиняемых, установив взрывчатку под автомобиль Савенкова, они хотели лишь напугать последнего, но не взорвать.