Покушавшийся на Игоря Савенкова Сергей Старых останется в тюрьме

Отказ в УДО вступил в законную силу на этой неделе, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу осужденного, пишет RusERR.

Полиция безопасности возбудила уголовное дело 31 мая 2012 года после того, как под припаркованным по адресу Тартуское шоссе, 53 автомобилем Игоря Савенкова "Мерседес" было найдено самодельное взрывное устройство.