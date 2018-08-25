Ярмарка досуга в Таллинне предлагает школьникам новые увлечения

В Таллиннском спортивном холле (ул. Херне, 30) в субботу с 12 до 16 часов проходит ярмарка досуга для детей и молодежи «No vaata 2018». Более 50 школ по интересам и различных организаций представляют кружки и тренировки, на которые можно записаться в новом учебном году.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что на ярмарке представлены столичные спортивные клубы, школы по интересам и другие организации, предлагающие школьникам интересные способы времяпрепровождения, здесь все желающие смогут найти подходящее занятие на новый учебный год.
«Цель ярмарки – дать возможность детям, молодежи и целым семьям выбрать новые увлечения, представить им любопытные занятия и спортивные кружки. Мы хотим, чтобы каждый смог испытать радость открытия, а также помочь детям и молодежи сделать выбор увлечения более осознанным», – сказал вице-мэр.
На ярмарке представлены школы по интересам, спортивные клубы, музеи, технологические школы и прочие организации, в общей сложности более 50, которые проведут занятия кружков и пробные тренировки. Гости ярмарки могут ознакомиться с широким выбором увлечений из сфер цифровых технологий, робототехники, программирования, истории, рукоделия, экстремальных видов спорта.
Можно поучаствовать в занятиях робототехникой, конструированием, 3D-моделированием, программированием, а также узнать об интерактивных образовательных программах, в которых используются инновационные устройства. Среди пришедших Telia Eesti разыграет смартфон iPhone 6 и зарядные устройства.
Главный организатор ярмарки – Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта. Мероприятие проходит уже в шестнадцатый раз. Участие бесплатно.