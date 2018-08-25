Последний киновечер сезона «ЛаснаКино» пройдет в парке Паэ

В субботу, 25 августа, все любители кино смогут проследить за приключениями героев исторической комедии «Дружина», сообщает управа Ласнамяэ.
На этот раз организуемая НКО «Ласнаидея» серия киновечеров под названием «ЛаснаКино» завершится исторической комедией абсурда «Дружина» (2015), рассказывающей о средневековой Эстонии, где народ готовится к битве за независимость против Тевтонского ордена.
Киновечер начинается в 20:30, показ предваряет тематическая дискуссия. С собой рекомендуется взять плед, подушку или любую другую подстилку для сидения, так как предоставляемых организаторами сидячих мест хватит только самым быстрым любителям кино.
Районная управа Ласнамяэ является медиа-партнером «ЛаснаКино».
«Благодаря НКО Ласнаидея жизнь района стала красочнее и ярче, чем когда бы то ни было. Деятельность этих ребят показывает, что все возможно, если искренне хочешь изменить место своего проживания к лучшему. Поэтому призываю всех последовать их примеру и быть активнее»,– сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.