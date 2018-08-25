Сб, 25.08.2018
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  • Хорошая новость для жителей Сауэ: проезд на поездах Elron станет бесплатным

Хорошая новость для жителей Сауэ: проезд на поездах Elron станет бесплатным

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Поезд Elron.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

С 1 сентября жители волости Сауэ смогут бесплатно ездить на поездах Elron по территории всего административного округа, сообщает Rus.err.ee.

Лица, которые в Регистре народонаселения зарегистрированы как жители волости Сауэ, смогут бесплатно ездить в поездах не только по территории второй зоны, но и в зонах с III по IV.

По сути это означает, что жители Сауэ могут бесплатно ездить от Рийзипере до Лаагри и в обратном направлении.

В волости Сауэ проживают около 22 000 человек.

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