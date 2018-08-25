Трамп отзывает визит госсекретаря США Помпео в Северную Корею

Китай и США увязли в торговой войне, которую Дональд Трамп начал резким повышением пошлин на китайское сырье и продукцию.

Однако всего лишь два дня назад Трамп сказал, что Китай оказывает Америке "огромную помощь по поводу Северной Кореи".

Так что Помпео, возможно, все-таки еще поедет.

"Госсекретарь Помпео с нетерпением ожидает своей поездки в Северную Корею в ближайшем будущем, скорее всего, после того, как будет принято решение по нашему торговому соглашению с Китаем. А пока я хочу послать мои самые теплые пожелания и привет председателю Киму. Предвкушаю нашу с ним скорую встречу!" - написал Трамп в "Твиттере".

...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

Означает ли это изменение позиции США?

"От Северной Кореи больше не исходит ядерной угрозы", - написал в июне этого года Трамп в "Твиттере", вернувшись домой из Сингапура после саммита с Ким Чен Ыном.

Отмена визита Помпео может показаться изменением курса Белого дома.

Но на самом деле отношение Трампа к Северной Корее на протяжении всего этого времени постоянно колебалось.

После визита Майка Помпео в Пхеньян в июле этого года руководство КНДР обвинило госсекретаря в том, что он предъявляет "бандитские требования", однако затем было объявлено о его новом визите, который теперь отменен.

Да и сам саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына, изначально назначенный на май, поначалу тоже был отменен - после того, как Трамп заявил об "открытой враждебности" Пхеньяна, - но потом все-таки состоялся.

Вашингтон ясно давал понять, что до того, как Америка рассмотрит снятие экономических санкций с КНДР, Пхеньян должен прекратить разработку ядерного оружия и баллистических ракет.

На саммите в Сингапуре казалось, что перелом в отношениях достигнут.

Однако реальных шагов к демонтажу ядерной программы КНДР не видно.