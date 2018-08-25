Сб, 25.08.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
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  • Фото и видео: смелый житель Эстонии пытался побить мировой рекорд на высоте 117 метров

Фото и видео: смелый житель Эстонии пытался побить мировой рекорд на высоте 117 метров

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Слэклайнер Яан Роозе попытается сегодня на высоте сотни метров сделать трюк между башнями-близнецами Торнимяэ и побить мировой рекорд, передает Postimees.

Сотрудничавший с певицей Мадонной, мастер по удержанию баланса Яан Роозе недавно участвовал в российском шоу талантов, а сегодня планирует совершенными между двумя высотками трюками побить мировой рекорд.

Смельчак сегодня утром в Instagram сообщил, что уже сделал первые шаги на высоте сотни метров, а в два часа дня попробует побить мировой рекорд, сделав сальто назад на высоте 117 метров на слэклайне.

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