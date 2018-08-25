Фото и видео: смелый житель Эстонии пытался побить мировой рекорд на высоте 117 метров
25 августа 2018, 14:07
Слэклайнер Яан Роозе попытается сегодня на высоте сотни метров сделать трюк между башнями-близнецами Торнимяэ и побить мировой рекорд, передает Postimees.
Сотрудничавший с певицей Мадонной, мастер по удержанию баланса Яан Роозе недавно участвовал в российском шоу талантов, а сегодня планирует совершенными между двумя высотками трюками побить мировой рекорд.
Смельчак сегодня утром в Instagram сообщил, что уже сделал первые шаги на высоте сотни метров, а в два часа дня попробует побить мировой рекорд, сделав сальто назад на высоте 117 метров на слэклайне.