Фото: сельская романтика со всеми удобствами в доме в Раазику

В этом большом трехкомнатном деревянном доме, который находится недалеко от Таллинна, есть все условия для комфортной уединенной жизни.
Уютный ухоженный дом площадью 190 м2 стоит на участке 1191м2. Он построен в 1963 году и реновирован полностью в 2007-2009 годах. Поменяны двери, окна, заново отделан фасад, установлена новая система отопления, сантехника, все остальные технологические сети, а также сделана внутренняя отделка.
На первом этаже находятся: прихожая, гостиная, кухня, спальня, веранда, туалет, баня с выходом на новую террасу, хозяйственные помещения и многое другое.
На второй этаж ведет лестница из ясеня. Наверху расположена большая спальня с ванной и гардеробной. В холле второго этажа оборудован кабинет.
В цену входит и остается новым хозяевам многое из убранства дома: кроме кухонной мебели и техники, это мебель в прихожей, плетеная мебель из предбанника и вся мебель в спальне, а также телевизор и все светильники.
Дом стоит в ухоженном саду.
Техническая информация, остальные фото и другие подробности находятся ЗДЕСЬ.