Фото: сельская романтика со всеми удобствами в доме в Раазику

Уютный ухоженный дом площадью 190 м2 стоит на участке 1191м2. Он построен в 1963 году и реновирован полностью в 2007-2009 годах. Поменяны двери, окна, заново отделан фасад, установлена новая система отопления, сантехника, все остальные технологические сети, а также сделана внутренняя отделка.

На первом этаже находятся: прихожая, гостиная, кухня, спальня, веранда, туалет, баня с выходом на новую террасу, хозяйственные помещения и многое другое.

ФОТО: KV.EE

На второй этаж ведет лестница из ясеня. Наверху расположена большая спальня с ванной и гардеробной. В холле второго этажа оборудован кабинет.

В цену входит и остается новым хозяевам многое из убранства дома: кроме кухонной мебели и техники, это мебель в прихожей, плетеная мебель из предбанника и вся мебель в спальне, а также телевизор и все светильники.

ФОТО: KV.EE

Дом стоит в ухоженном саду.