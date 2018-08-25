Сб, 25.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • "Нымме Калью" разгромил "Вапрус" и остался во главе турнирной таблицы

"Нымме Калью" разгромил "Вапрус" и остался во главе турнирной таблицы

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Футболисты "Нымме Калью".

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

В субботу, 25 августа, лидер чемпионата Эстонии по футболу, таллиннский "Нымме Калью" одержал очередную победу и увеличил отрыв от столичной "Флоры" до пяти очков.

На своем поле в матче 24 тура подопечные Сергея Францева со счетом 4:0 разгромили аутсайдера первенства, пярнуский "Вапрус", пишет RusERR. Дублем отметился Максимилиано Удже, по одному мячу забили Игорь Субботин и Александр Волков.

В этой игре ныммесцам не смог помочь их самый результативный игрок, лучший бомбардир нынешнего чемпионата бразилец Лилиу, который забил уже 25 голов. На этой неделе дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза дисквалифицировала его на четыре игры за плевок в соперника.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ