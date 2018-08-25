"Нымме Калью" разгромил "Вапрус" и остался во главе турнирной таблицы

На своем поле в матче 24 тура подопечные Сергея Францева со счетом 4:0 разгромили аутсайдера первенства, пярнуский "Вапрус", пишет RusERR . Дублем отметился Максимилиано Удже, по одному мячу забили Игорь Субботин и Александр Волков.

В этой игре ныммесцам не смог помочь их самый результативный игрок, лучший бомбардир нынешнего чемпионата бразилец Лилиу, который забил уже 25 голов. На этой неделе дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза дисквалифицировала его на четыре игры за плевок в соперника.