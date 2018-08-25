Водителю грузовика слишком дорого обошлось купленное в Латвии топливо

Водитель объяснил сотрудникам департамента, что едет из Латвии, где в Айнажи на заправке Neste залил в бак грузовика 712,5 литров топлива. Он показал три квитанции, которые подтверждают его слова. На первый взгляд, все в порядке.

Однако сотрудники посчитали, что таким образом, не платя налог, топливо в Эстонию ввозить нельзя. Они начали оформлять официальную бумагу, в которой отметили количество топлива в баке. В ходе вычисления выяснилось, что предприятие, членом которого является водитель, должно выплатить государству акциз в размере 350 евро и трех центов.

На той же бумаге водитель грузовика написал, что об этом осведомлен и поставил внизу свою подпись. Однако позже он понял, что не согласен с таким решением. Спустя пять дней после встречи с сотрудниками департамента предприятие подало в Таллиннский административный суд жалобу и с требованием аннулировать документ.

Истец заявил в суде, что сотрудники департамента не дали ему внятных объяснений об акцизном обложении. Более того, купленное в Латвии топливо находилось в баке, а не в отдельной емкости в багажнике, и было предназначено для использования грузовиком.

Представитель Налогово-таможенного департамента же утверждает, что в момент остановки транспортного средства грузовик был без прицепа. В таком случае, он не считается грузовиком и водитель должен был задекларировать купленное в Латвии топливо. Департамент также отметил, что акцизную декларацию заполнили на основании предоставленных водителем чеков и внизу документа он сам поставил свою подпись.

Суд считает, что при разъяснении ситуации сотрудники департамента не действовали безупречно, однако, жалобу предприятия удовлетворить отказался. Взвешивая все доказательства, судья пришел к заключению, что основной экономической целью предприятия было привезти топливо из Латвии. Это означает, что водитель будет обязан выплатить акциз в размере 350 евро и трех центов.