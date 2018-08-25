Сб, 25.08.2018
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  • Галерея: вряд ли интерьер этого дома похож на ваш, но посмотреть - интересно

Галерея: вряд ли интерьер этого дома похож на ваш, но посмотреть - интересно

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Принты и аксессуары - лейтмотив интерьера этого необычного дома в Лондоне, пишет блог Pufikhomes.

Удивительно, каким ярким и самобытным может быть серый интерьер! Дымчато-молочную отделку этого дома в Лондоне удивительно преобразили яркие принты, текстиль и необычные аксессуары. Каждая комната здесь — как музей оригинальных предметов, собранных с теплотой и любовью. Вещей так много, что в итоге они не смотрятся небрежно, — это, скорее, управляемый хаос. Самыми спокойными, пожалуй, получились кухня и сад, но и здесь не обошлось без принтов и броских деталей. Кажется, у жителей этого дома никогда не бывает лондонской хандры!

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