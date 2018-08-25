«Не пойду на открытие»: людей призывают игнорировать приход IKEA в Латвию

Некоторым кажущаяся несерьезной кампания против IKEA напоминает давнюю историю с открытием первого магазина McDonald's в Риге. Тогда приход предприятия быстрого питания на латвийский рынок вызывал очень разные оценки, к примеру, Клуб защиты окружающей среды провел акцию "Открытие маленького McDonald's", в которой призывал подумать о чрезмерном загрязнении, которому способствует вторжение западной поп-культуры. В свою очередь в сюжете LTV было указано, что McDonald's в этом случае был выбран только как пример, так как в здании напротив часов "Лайма", где был открыт ресторан, раньше находился книжный магазин.