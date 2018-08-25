После перехода Роналду в "Ювентус" акции туринского клуба взлетели в цене

Роналду 10 июля перешел из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" за 100 млн евро. По неофициальным данным, по четырехлетнему контракту форвард будет зарабатывать 30 млн евро в год.

СМИ начали активно публиковать новости о грядущем трансфере 33-летнего форварда за две недели до сделки. На этом фоне акции "Ювентуса" начала расти в цене. К моменту перехода стоимость достигла 0,91 евро за акцию, тогда как 28 июня, на старте разговоров о переходе Роналду в "Ювентус", она оценивалась в 0,65 евро.

После приобретения форварда акции продолжили расти и 25 августа достигли 1,03 евро за акцию - максимума с 25 сентября 2009 года.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, куда перешел из "Манчестер Юнайтед" за 93,4 млн евро. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, пятикратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии.