Рейнсалу предлагает сделать международный музей в Батарейной тюрьме
25 августа 2018, 16:50
На состоявшемся в субботу слете жертв коммунизма министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал, что мемориал жертвам коммунизма стал результатом большой работы поколения людей, теперь следует в качестве следующего шага открыть международный музей в Батарейной тюрьме, пишет BNS.
"Десятилетиями бюро регистра репрессированных во главе с Лео Ыйспуу составляло списки жертв. Без этой работы мемориал возвести было бы невозможно,- сказал Рейнсалу , по словам которого знание о произошедшем укрепляет сердца эстонского народа. - Наша следующая большая задача — основать в Таллинне, в Батарейной тюрьме международный музей жертв коммунизма и исследовательский центр. На этой неделе мы получили крепкую поддержку этому от представителей восьми стран ЕС".