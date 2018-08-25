Рейнсалу предлагает сделать международный музей в Батарейной тюрьме

"Десятилетиями бюро регистра репрессированных во главе с Лео Ыйспуу составляло списки жертв. Без этой работы мемориал возвести было бы невозможно,- сказал Рейнсалу , по словам которого знание о произошедшем укрепляет сердца эстонского народа. - Наша следующая большая задача — основать в Таллинне, в Батарейной тюрьме международный музей жертв коммунизма и исследовательский центр. На этой неделе мы получили крепкую поддержку этому от представителей восьми стран ЕС".