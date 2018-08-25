Сб, 25.08.2018
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  • Рейнсалу предлагает сделать международный музей в Батарейной тюрьме

Рейнсалу предлагает сделать международный музей в Батарейной тюрьме

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Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Eero Vabamägi

На состоявшемся в субботу слете жертв коммунизма министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал, что мемориал жертвам коммунизма стал результатом большой работы поколения людей, теперь следует в качестве следующего шага открыть международный музей в Батарейной тюрьме, пишет BNS.

"Десятилетиями бюро регистра репрессированных во главе с Лео Ыйспуу составляло списки жертв. Без этой работы мемориал возвести было бы невозможно,- сказал Рейнсалу , по словам которого знание о произошедшем укрепляет сердца эстонского народа. - Наша следующая большая задача — основать в Таллинне, в Батарейной тюрьме международный музей жертв коммунизма и исследовательский центр. На этой неделе мы получили крепкую поддержку этому от представителей восьми стран ЕС".

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