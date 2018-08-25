И гонка, и карнавал: в Нарве прошли соревнования самодельных транспортных средств

Гонщики на этих соревнованиях “мчались” вниз по ул. Рая, под стенами Нарвского замка. “Гонки на мыльницах” прошли в Нарве уже десятый раз. Организует их центр творчества и развития Gagarin.

- В отличие от прошлых лет, очень активно в этот раз приняли участие нарвитяне, - рассказал руководитель центра Юрий Рауд. - В прошлом году были только 3 местные команды, а в этом году - десять. Это большой рывок для нас.

Всего в заездах участвовали 17 команд, которые приехали из нескольких городов Эстонии. Также второй раз прибыла в Нарву команда из Минска.

Среди спонсоров праздника - Посольство США, и пятый год в заездах участвуют расквартированные в Эстонии американские военные. В этом году съехать с горки в сторону российской границы решили и их британские сослуживцы. Британцы выставили сразу два болида, но один из них был списан в безвозвратные потери ещё до старта - сломался во время тестовых заездов.

Жюри наградило самых маленьких гонщиков, а также единственную собаку, которая участвовала в гонке. Отдельный приз за самый технически совершенный болид получил преподаватель Центра профессионального образования Виктор Киричук, который создал аппарат, напоминающий вертолёт. Он, к слову был одним из самых медлительных на гонке.

- Когда грузили его в машину, чтобы привезти на гонку, заклинило тормоза, - посетовал Виктор.

Но на достигнутом он останавливаться не собирается и уже строит планы на следующую гонку:

- Через год приеду на танке, - пообещал Виктор.

После долгих споров третье место жюри присудило команде магазина рабочей одежды Roba. Их болид выглядел как поддон с ящиками, вместе с которым под горку катится манекен в одежде грузчика.

Второе место заняла большая команда школьников и учителей из посёлка Винни под Раквере. Они в течение прошлого учебного года построили целый поезд из металлических бочек и ящиков.

А победу жюри присудило команде из Минска, участники которой соорудили для соревнований машину скорой помощи, оделись в костюмы врачей и во время гонки бросали в зрителей конфеты.