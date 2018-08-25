Сб, 25.08.2018
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  • Картина дня: установивший мировой рекорд эстонец, попавшая в дом молния и результаты рейда

Картина дня: установивший мировой рекорд эстонец, попавшая в дом молния и результаты рейда

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Slackliner Jaan Roose püüab maailmarekordit purustada.

ФОТО: Raul Mee

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