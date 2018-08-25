Картина дня: установивший мировой рекорд эстонец, попавшая в дом молния и результаты рейда

Фото и видео: смелый житель Эстонии установил мировой рекорд на высоте 117 метров

Слэклайнер Яан Роозе сегодня днем на высоте сотни метров сделал сальто назад между башнями-близнецами Торнимяэ и установил мировой рекорд. Читайте далее...

На острове Кихну из-за попавшей в дом молнии прогремел мощный взрыв

Вчера поздно вечером в Кихну на хуторе Уйы-Мату из-за молнии прогермел взрыв. Читайте далее...

Не допускайте этих ошибок при покупке недвижимости!

Покупка нового жилья - одно из самых важных событий в жизни многих людей. Однако, если вы готовы для этого материально, не стоит спешить - все детали должны быть тщательно рассмотрены. Читайте далее...

Водителю грузовика слишком дорого обошлось купленное в Латвии топливо

Работники Налогово-таможенного департамента остановили в Пярнумаа направлявшийся из Икла в сторону летней столицы грузовик DAF без прицепа. Проработавший более 20 лет член правления местного транспортного предприятия остановил автомобиль на обочине. Читайте далее...

Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя лета в Эстонии

По данным Службы погоды Эстонии, в ближайшие дни немного потеплеет, в середине наступающей недели ожидаются кратковременные дожди. Читайте далее...

«Не пойду на открытие»: людей призывают игнорировать приход IKEA в Латвию

В конце этой недели в социальной сети Facebook появился призыв игнорировать 30 августа открытие мебельного магазина IKEA в Риге. Пока что мероприятие "Не пойду на открытие магазина IKEA" особым успехом у людей не пользуются, однако некоторые пользователи в комментариях к записи выразили подозрение, что это может быть частью рекламной кампании магазина. Читайте далее...

Неутешительные результаты рейда: полицию поражает количество нарушителей на шоссе Таллинн-Тарту

В пятницу с десяти утра до восьми часов вечера в Ярвамаа на шоссе Таллинн-Тарту полицейские поймали несколько десятков водителей, которые превысили скорость. Читайте далее...

Видео: авария на Rally Estonia закончилась примирением

Нынешним летом на соревнованиях Rally Estonia произошел несчастный случай, когда во время торможения из-под автомобиля Клима Байкова и Андрея Клещева вылетело колесо и врезалось в ребенка. Читайте далее...

Исследование: какое количество алкоголя на самом деле безопасно для здоровья?