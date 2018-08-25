В Москве задержали Алексея Навального
25 августа 2018, 17:01
Сотрудники правоохранительных органов задержали в субботу оппозиционера Алексея Навального в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.
"Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский", - написала она в твиттере.
Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.
Причины задержания Навальному не сообщили, добавила пресс-секретарь. "Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из других источников.