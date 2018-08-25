Сб, 25.08.2018
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В Москве задержали Алексея Навального

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Алексей Навальный.

ФОТО: TATYANA MAKEYEVA / REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов задержали в субботу оппозиционера Алексея Навального в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

"Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский", - написала она в твиттере.

Причины задержания Навальному не сообщили, добавила пресс-секретарь. "Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из других источников.

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