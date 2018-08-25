Чемпиона мира по футболу оштрафовали на 660 000 евро за вождение в пьяном виде

31-летнего француза доставили в отделение и отпустили под залог спустя семь часов.

"Я искренне прошу прощения у семьи, клуба, партнеров по команде, тренера и у всех болельщиков. Вождение в нетрезвом виде абсолютно недопустимо. Я полностью беру на себя ответственность. Это не тот пример, который я бы хотел подавать", - цитирует Льориса Talk Sport.

Daily Mail утверждает, что после этого проступка Льорис лишится капитанской повязки "шпор". Лондонский клуб оштрафовал голкипера на 660 тысяч евро (двухнедельная зарплата француза) перед гостевой игрой с "Манчестер Юнайтед", которая состоится в понедельник.