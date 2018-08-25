Чемпиона мира по футболу оштрафовали на 660 000 евро за вождение в пьяном виде

Вратарю лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорису предъявили обвинения за вождение в нетрезвом виде. Голкипера остановили сотрудники полиции в пятницу около двух часов ночи. Алкотестер показал наличие алкоголя в крови француза, передает Newsru.
31-летнего француза доставили в отделение и отпустили под залог спустя семь часов.
"Я искренне прошу прощения у семьи, клуба, партнеров по команде, тренера и у всех болельщиков. Вождение в нетрезвом виде абсолютно недопустимо. Я полностью беру на себя ответственность. Это не тот пример, который я бы хотел подавать", - цитирует Льориса Talk Sport.
Daily Mail утверждает, что после этого проступка Льорис лишится капитанской повязки "шпор". Лондонский клуб оштрафовал голкипера на 660 тысяч евро (двухнедельная зарплата француза) перед гостевой игрой с "Манчестер Юнайтед", которая состоится в понедельник.
Уго Льорис, ставший в июле в составе сборной Франции чемпионом мира, предстанет перед судом 11 сентября.