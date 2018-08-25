Партия наркотика состоит из 1903 брикетов весом около 1 килограмма каждый. Брикеты как минимум в одном контейнере маркированы рисунком с медведем и триколором, очень похожим на логотип российской политической партии "Единая Россия", передает Newsru.

В репортажах обоих каналов логотип хорошо виден, но факт его наличия не комментируется, по всей видимости, журналисты не поняли, что он означает. В ролике телеканала RTL показан другой логотип - колумбийской топливной компании Brio.

Полиция оценивает стоимость поставки в 100 миллионов евро.

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании недавно сообщал, что на бельгийские порты приходится почти половина всего изъятого кокаина в Европе, который традиционной доставляется из Южной Америки.

В "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках

Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко в своем Facebook написал, что от души посмеялся над этой историей, передает "Интерфакс".

"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия", и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина, на этот раз из Бразилии в Бельгию", - написал Ревенко.